Živě: O co budou usilovat Piráti v krajích a Senátu? Představí volební lídři.

S heslem Šance změnit budoucnost dnes Piráti zahajují horkou fázi kampaně do podzimních voleb. Strana představí hlavní priority lídrů jako třeba boj proti šmejdům, zdravotnictví či pomoc seniorům. Během tiskové konference vystoupí nejprve každý z 13 krajských lídrů se svou hlavní prioritou, kterou chce v regionu řešit. Na ně naváže 13 kandidátů do Senátu, aby popsali, o co se budou v horní komoře Parlamentu zasazovat.

„Do voleb zbývá pouhý měsíc. Chceme občanům znovu ukázat, že si jejich důvěru zasloužíme a že dovedeme proměnit šanci na lepší budoucnost v realitu. Každý z našich zkušených lídrů zná svůj kraj či volební obvod skrz na skrz a s čím se tamní lidé potýkají. Právě na základě těchto poznatků z praxe dnes představíme veřejnosti nejdůležitější témata, na která se v krajích a Senátu budeme zaměřovat,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který bude celou akci moderovat.

O zlepšení zdravotnictví se budou zasazovat například lékař Lukáš Mareš, který stojí v čele jihočeské kandidátky, volební lídr na Plzeňsku Rudolf Špoták nebo jednička kandidátky ve Zlínském kraji Hana Ančincová. Pro ústeckého lídra Karla Kariku, jenž je vedoucím charitního Domu svatého Materny, bude hlavní tématem zase řešení sociální situace místních seniorů a dalších lidí ohrožených chudobou. Sociálním tématům a především zajištění následné péče se chce věnovat i lídr královéhradecké kandidátky Pavel Bulíček.

Územní rozvoj regionu a lokálních periferií vidí jako svůj hlavní cíl Zuzana Klusová, které vede kandidátku v Moravskoslezském kraji, dále lídr z Karlovarského kraje Josef Janů, pirátská kandidátka na Olomoucku Zdeňka Dvořáková Kocourková a jednička kandidátky ve Středočeském kraji Jiří Snížek.

Zbyněk Miklík, který je v čele kandidátky Pirátů v Libereckém kraji, se zaměří na podporu podnikatelů. Právě ti mají totiž kvůli pandemie výjimečně složitou situaci. Hana Hajnová, jednička kandidátky na Vysočině, a Lukáš Dubec, lídr v Jihomoravském kraji, mají pak jako hlavní téma ochranu přírody a ekologii. Daniel Lebduška, jenž stojí v čele kandidátky v Pardubickém kraji, chce zlepšit tamní dopravní situaci.

Jasné vize mají i senátorští kandidáti. Adéla Šípová, která jde do boje v kladenském volebním obvodě, se míní zaměřovat na prohlubující se ohrožení obyvatel chudobou. Petr Jeník, pirátský kandidát na Českolipsku, má v úmyslu vystupovat proti šmejdům a zneužívání seniorů. Zakladatel Pirátské strany a brněnský kandidát Jiří Kadeřávek chce zase lidem přiblížit Senát a posílit jeho kontrolní funkci. Robert Veverka, expert na reformu drogové politiky a kandidát za obvod Praha 1, bude v horní komoře Parlamentu především bránit omezování svobody občanů. Prosazování liberální politiky má v Senátu za cíl i strakonický kandidát Michal Horák.

Rozvoj regionů pak považují za prioritu dva pirátští kandidáti: Na Chebsku je to Markéta Monsportová a za kolínský obvod Cyril Koky. Kultuře se má v úmyslu věnovat přerovský kandidát Pavel Ondrůj. Velkým tématem je také školství - tuto problematiku chtějí v Senátu řešit pedagožka Simona Luftová kandidující za senátní obvod Příbram a vysokoškolský profesor Pavel Vacek kandidující v královéhradeckém obvodu. Pro Piráty je stěžejní téma rovněž digitalizace, tu bude prosazovat například Daniel Kůs kandidující do Senátu v Plzni.