Živě: Novinky letošního podzimu představí nakladatelství Argo

Jedno z předních českých nakladatelství odtajnilo svoje plány na letošní podzim. Čeká nás nová kniha Madeleine Albrightové, Dana Browna či Woodyho Allena. ČTK bude dnes od 9:30 živě vysílat setkání s autory a redaktory nakladatelství Argo a představení novinek podzimní sezony. Vystoupí mimo jiné Jan Novák k pokračování Kundery i k novému komiksu o Věře Čáslavské a Michael Žantovský k překladu vzpomínek Madeleine Albrightové.

„Věřím, že knihy mají budoucnost, a to zejména v dnešním překomplikovaném světě“ prohlásil na tiskové konferenci ředitel nakladatelství Milan Gelnar. Ediční plán Arga do konce roku mu dává zapravdu. Desítky zajímavých knižních novinek vyjdou ještě do Vánoc.

Hned dvě z nich překládá Michael Žantovský. Jedná se o memoáry Madeleine Albrightové Peklo a jiné destinace a životopis Woodyho Allena Mimochodem. Světoznámý spisovatel thrilerů Dan Brown přichází s první dětskou knihou Divoká symfonie, jejíž hudební složku nahrával se symfonickým orchestrem v Praze. Vyjde také dokončení románové pentalogie Edwarda St Aubina Patrick Melrose, za jehož první část v tomto roce získal překladatel Ladislav Nagy Magnesii Literu za překlad.

Z českých autorů se můžeme těšit na novinka Jakuba Szántó, Lenky Horňákové-Civade, či Terezy Límanové. Jan Novák s Jaromírem99 připravili komiks o Věře Čáslavské a k letošnímu stoletému výročí slova Robot Argo připravilo povídkovou antologii ROBOT100 a komiksovou adaptaci R.U.R. animátorky Kateřiny Čupové.

Ediční plán Nakladatelství Argo podzim/zima 2020.