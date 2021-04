Živě: Nominace na knižní ceny Magnesia Litera

Celkem 463 titulů se letos přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku knižních cen Magnesia Litera. Navzdory loňskému omezení produkce je tak počet přihlášek o málo nižší než loňských rekordních 488 titulů. Nominace na ocenění představí organizátoři cen 6. dubna. Akci můžete sledovat od 11:00.

O nominacích jednotlivých kategorií rozhodly odborné pětičlenné poroty, které také určí vítěze. Pouze o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku, dotované odměnou 200.000 korun, a také o nadžánrové kategorii Litera za debut roku bude tradičně rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů. Vítězové budou, vzhledem k protiepidemickým opatřením, vyhlášeni až 8. června.

Nejvíce přihlášených titulů je tradičně v kategorii próza, na cenu aspiruje 94 knih. Litera za překlad má 73 přihlášek, poezie 70. Kategorie naučné literatury eviduje 68 přihlášek a Litera za knihu pro děti a mládež 59.

Kvůli pandemii koronaviru bylo vyhlašování vítězů odložené již loni. Knihou roku, tedy hlavním vítězem cen, se loni stal rozsáhlý životopis Jana Žižky od Petra Čorneje. Od vydání knihy v listopadu 2019 do srpna 2020 se prodalo 20.000 výtisků, od září do konce roku pak dalších 15.000 a kniha patřila k nejprodávanějším titulům non-fiction loňského roku. Menší čísla vykázal román Jiřího Kratochvila Liška v dámu, který zvítězil v kategorii Litera za prózu. Od vydání v březnu 2019 do července 2020 se prodalo pouze 600 výtisků, avšak od vyhlášení vítězů do konce roku 2020 dalších 1000 výtisků