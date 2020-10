ŽIVĚ: Nominace hokejistů na turnaj Karjala

Praha - Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán dnes oznámí nominaci na listopadový turnaj Karjala ve Finsku. Tým by měli tvořit hráči ze zahraničních soutěží, česká extraligová mužstva totiž mají vzhledem k vládním opatřením kvůli šíření koronaviru omezené tréninkové podmínky.

Český výběr odletí do Helsinek v pondělí, první zápas proti Švédsku čeká hráče ve čtvrtek 5. listopadu. Původně měli do první akce nové sezony, která je součástí seriálu Euro Hockey Tour, vstoupit ve stejný den v Praze. Změna nastala s ohledem na epidemiologickou situaci v Česku a možné prodloužení nouzového stavu.

Dalšími soupeři českých hokejistů budou domácí Finové a Rusko, za které bude hrát výběr do 20 let. Turnaj Karjala se uskuteční ve speciálním režimu. Omezený počet diváků bude smět do haly pouze na utkání domácího výběru, ostatní zápasy se odehrají před prázdným hledištěm.