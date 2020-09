Živě: Nejkreativnější startupy Česka se dnes představí v Brně

Móda, software, design, budoucnost stravování, vzdělávání či životní prostředí. To jsou oblasti, kterými se zabývají ty nejinovativnější a nejkreativnější startupy České republiky. Devět nejlepších z nich se zúčastní národního finále mezinárodní soutěže Creative Business Cup, které organizuje už potřetí agentura CzechInvest.

O tom, který startup svou kreativitou zaujme porotu nejvíce a stane se absolutním vítězem, se rozhodne v brněnské Industře už dnes večer. Sledujte on-line od 18:30.

Kulturní a kreativní průmysly jsou v České republice na vzestupu. Podle údajů statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) posledních šest let exponenciálně roste jejich podíl na hrubé přidané hodnotě České republiky. Kreativní průmysl navíc podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu tvoří 6,5 % hrubé přidané hodnoty všech nefinančních podniků, tj. míry příspěvku výrobců nebo odvětví k HDP.

Jako modelový byznys pro inspiraci mladých lidí, studentů i výzkumníků, aby své myšlenky realizovali prostřednictvím založení nové inovativní firmy, mohou sloužit právě startupy. Ty jsou významnou hnací silou hospodářského rozvoje, zvyšují produktivitu ve společnosti a přispívají k rychlejšímu vývoji nových technologií. „V CzechInvestu podporujeme rozvoj startupů, malých a středních podniků a jejich inovativních nápadů. Oblast kreativní ekonomiky má podle nás velký potenciál zejména do budoucna. Proto jsme vedle organizování Creative Business Cupu přišli například s projektem Creatinno, jehož cílem bylo zmapovat kreativní průmysly v České republice a v přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků z oblasti kreativních průmyslů. Bez kreativity se neobejde kvalitní výzkum, inovace ani vzdělávací proces. Nové technologie dávají prostor pro kreativní řešení problémů a společenských výzev,“ říká Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvestu.

Národní kolo v brněnské Industře bude večerem plným kreativity, zábavy a startupových pitchů. Odborná porota i partneři zde vyhlásí tři nejlepší české projekty. Absolutní vítěz pak pojede reprezentovat Česko na globální finále do Kodaně a získá například divokou kartu do finále Visegradské čtyřky Startup World Cup & Summit 2020 a řadu dalších cen. Porota vybere z devíti startupů, kterými jsou Affini Creative, CityZen, DEEPTIME, FaceUp, Fluidum Té, Forsage, Hayaku, Ofform3D a Petshare. Jejich inovativní produkty pochází z oblasti designu, módy, hudby, 3D tisku, software, budoucnosti stravovaní a životní prostředí.

„Město Brno se snaží vytvořit dobré podmínky pro inovační podnikání. S Jihomoravským krajem a univerzitami jsme už v roce 2003 založili inovační centrum JIC. Pět let propojujeme regionální podnikatele s kreativci pomocí kreativních voucherů, pro příští rok na ně vyčleníme 4,5 milionu korun. Usilujeme také o vytvoření zázemí pro profesionály v různých odvětvích kreativního průmyslu. K tomu směřuje přestavba někdejší káznice na Cejlu na Kreativní centrum. Než se to ale podaří, mohou se designéři, herní vývojáři, nahrávací studia a další usadit v novém kreativním hubu KUMST. První zájemci se do něj budou stěhovat během podzimu. A protože jen v brněnských firmách spadajících mezi kulturní a kreativní průmysly pracuje přes 20 tisíc lidí, nepřekvapuje mě, že v letošním národním kole soutěže Creative Business Cup má Brno své zástupce. Považuji tuto akci za přínosnou, protože dává startupům šanci se zviditelnit a lidé si sem mohou přijít pro inspiraci, jak skloubit tvůrčí činnost s podnikáním,“ říká brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Loňský ročník národního kola soutěže Creative Business Cup ovládl startup Snuggs, který vyvíjí a vyrábí menstruační kalhotky, plnohodnotnou náhradu za vložky a tampóny. „Vážíme si toho, že jsme v loňském roce Creative Business Cup vyhráli. V době konání nám soutěž přinesla mediální pozornost a tím i potenciální partnery a zákazníky,“ popisuje Linda Šejdová, zakladatelka startupu Snuggs. V roce 2018 na bedně vítězů stanul startup miomove, který vyvíjí chytrou stélku do bot nejen pro sportovce.

Národní kolo soutěže Creative Business Cup podporují vedle CzechInvestu i další vládní agentury, regionální zastupitelstva a jiné komerční subjekty. V posledních letech se podpora kulturních a kreativních průmyslů rozvíjí stále více a lze předpokládat, že tento trend bude i pokračovat. „Vážíme si toho, že tento projekt podpořili partneři, jako je Microsoft, JIC, Magistrát Brno, Kreativní Brno, ČSOB, Roklen 24, Czechstartups.org, Y Soft Ventures, Industra, H40, Impact HUB, Fundlift, Startup World Cup & Summit, SLEVOMAT, Busyman a Nation 1. Umožňují nám tak úroveň soutěže nadále zvyšovat a přispívat k větší konkurenceschopnosti českých projektů na mezinárodní scéně,“ říká Markéta Mentelová, specialistka na kreativní průmysly CzechInvestu a jedna z organizátorů národního kola soutěže Creative Business Cup a dodává: „Tato akce je pro nás skvělou příležitostí, jak zviditelnit potenciál České republiky na poli kulturních a kreativních průmyslů a ocenit startupové projekty, které tu vznikají.“

O soutěži Creative Business Cup Creative Business Cup Foundation je nezisková organizace, která se zabývá podporou startupů z oblasti kreativních průmyslů. Od roku 2012 každoročně pořádá mezinárodní soutěž Creative Business Cup, která má za cíl podporovat kreativní startupy, propojovat je navzájem a pomoci jim při hledání investora i dobývání zahraničních trhů. Organizátorem českého národního kola soutěže je již třetím rokem Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Přečtete si více informací o Creative Business Cup. O CzechInvestu Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.