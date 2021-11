ŽIVĚ: Na Václavském náměstí začal Koncert pro budoucnost

Praha - Na Václavském náměstí v Praze, kde dnes odpoledne začal tradiční Koncert pro budoucnost, se sešly tisíce lidí. Vystoupí desítky umělců a řečníků. Největší hvězdou bude hudebník Glen Hansard, zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames, který s českou zpěvačkou a klavíristkou Markétou Irglovou získal za píseň Falling Slowly z filmu Once ocenění Oscar za nejlepší filmovou píseň roku 2007. Část programu pětihodinové akce pořadatelé věnují vzpomínce na prvního českého prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí letos uplyne deset let.

Kromě Hansarda vystoupí zpěvačka Jana Kirschner nebo diplomat Michael Žantovský a další významné postavy událostí listopadu 1989, jako jsou Michael Kocáb nebo Šimon Pánek. Představí se také zástupci spojených neziskových organizací, které se snaží ukázat pozitivní tvář neziskového sektoru. Dále v programu vystoupí dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, Aneta Langerová nebo kapely Zrní a Už jsme doma. Chybět nebude ani vzpomínka na nedávno zesnulého Miroslava Žbirku, při které vystoupí jeho kapela. Motto letošního ročníku zní Budoucnost jsme my.

Mluvčí pořadatelů Jan Gregar z organizace Nerudný fest sdělil, že akce není spojena s žádným současným politickým hnutím či stranou, její charakter je nadstranický. V loňském roce se kvůli tehdy platným protikoronavirovým opatřením koncert uskutečnil prostřednictvím on-line přenosu. Letos organizátoři pořádají akci při dodržení aktuálních bezpečnostních nařízení.