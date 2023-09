ŽIVĚ: Na Václavském náměstí se sešly tisíce lidí na protestu proti vládě

Praha - Protestu proti vládě na Václavském náměstí se podle policie účastní vyšší jednotky tisíců lidí, podle zpravodajů ČTK na místě jde o přibližně 10.000 účastníků. Mluvčí policie Jan Daněk ve 14:30 ČTK řekl, že policisté zatím proti demonstrantům nezasahovali. Protest pořádá neparlamentní strana PRO (Právo Respekt Odbornost). Demonstrace začala ve 14:00. Policisté na ní zadrželi muže, který je podezřelý z trestného činu zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Policie neupřesnila, zda byl zadržený účastníkem demonstrace.

Lidé zaplnili prostor od sochy sv. Václava asi do poloviny náměstí, nejsou ale těsně u sebe a mezi skupinkami jsou velké mezery. Předseda uskupení Jindřich Rajchl akci svolal pod heslem "Česko proti vládě". Z Václavského náměstí by se demonstranti měli kolem 15:30 vydat na pochod Prahou na Letnou k sídlu ministerstva vnitra. U sochy sv. Václava je několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s dnešní demonstrací. Mají ukrajinské vlajky a občas se dostávají do slovních konfliktů s procházejícími demonstranty.

Na demonstraci se prodávají třeba trička s nápisem Fialová žebrota. Přestože primárně je akce svolaná jako protest proti současné české vládě, v davu jsou i transparenty s nápisy "Pryč s poskoky USA" a na místě je stánek iniciativy Ne základnám s transparentem "Pryč z NATO". Další lidé na místě sbírají podpisy proti zákazu aut na benzín a naftu. Na náměstí mají také svůj stánek komunisté.