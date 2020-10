Živě: Můžeme si (ne)dovolit klimatickou neutralitu?

Co může zelené oživení přinést firmám a společnosti? Do čeho bychom měli investovat, aby se stalo Česko zemí budoucnosti? Sledujte debatu o možnostech hospodářského restartu s důrazem na investice do opatření na ochranu klimatu.

Talkshow pod názvem Česko v srdci zelené Evropy: můžeme si (ne)dovolit klimatickou neutralitu? se zaměří na aktuální témata dopadů koronaviru na evropskou a českou ekonomiku.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Program: 1. BLOK - Jak rychlé bude snižování emisí a do čeho by mělo Česko investovat prostředky získané z Evropy na oživení ekonomiky? Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu a první místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu

Mikuláš Peksa, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany

Marian Jurečka, poslanec a místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR. 2. BLOK - Zelená dohoda jako impuls pro český průmysl a čistou mobilitu: dekarbonizace je hrozba nebo příležitost? Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO

Petr Dvořák, CEO společnosti Vodafone Česká republika

Martin Vohánka, generální ředitel a předseda představenstva Eurowag 3. BLOK - Změna k lepšímu: jak se může spojit byznys a společnost v proměně Česka Hana Fořtová, CEO a spoluzakladatelka Frusack

Vojtěch Kotecký, analytik zabývající se oblastí ekologického zemědělství, Univerzita Karlova

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky Na závěr talkshow vystoupí v komorní variantě olomoucká kapela Nylon Jail. Moderuje Marie Bastlová, CNN Prima NEWS.