Miroslav Kalousek složil poslanecký mandát

Praha - Předseda poslanců TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek dnes složil poslanecký mandát. Jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby tak učinil prohlášením v úvodu sněmovní schůze. Už v polovině loňského roku oznámil, že nebude letos do dolní komory kandidovat. Načasování svého odchodu dnes vysvětlil brzkým startem předvolební kampaně.

Poslancům Kalousek řekl, že všechny schůze Sněmovny se už budou v souvislosti s brzkým vyhlášením voleb konat v rámci volební kampaně. Pokládá za racionální a taktické, aby v diskusi nadále vystupovali zejména poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Jeho TOP 09 plánuje jít do voleb v koalici s ODS a lidovci, což už dříve politik označil za jedinou možnou cestu.

"Moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní," řekl Kalousek. Omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. "Mějte se moc fajn," řekl nakonec a plénum ho odměnilo potleskem.

V polovině prosince, kdy slavil 60 let, Kalousek ČTK řekl, že plán odejít ze Sněmovny bere jako další ze životních výzev, kterou zvládne. Uvedl také, že s rozhodnutím, co dál, nespěchá. "Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat a v pravý čas se rozhodnu," uvedl. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil loni v červenci. Chystá se být dál členem TOP 09 a předávat jí své zkušenosti a znalosti. Domnívá se, že neformální autorita mu zůstane i potom, co ztratí tu formální.

Při prosincovém hovoru o odchodu z dolní komory podotkl, že jsou tam lidé, které rád vídá, a to nejenom mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci. Stýskat se mu zřejmě bude i po práci poslance, přípravě na schůze i vystupování na plénu. "Po čem se mi rozhodně stýskat nebude, to je po diskusích s lidmi, kteří opravdu neví, o čem mluví, a navíc je jim to jedno. To mne poslední dobou velmi frustruje a na to se těším, že to nebudu muset dělat," konstatoval.