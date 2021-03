ŽIVĚ: Ministr Blatný o aktuální koronavirové situaci

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se dnes na briefingu vyjádří k aktuální situaci kolem pandemie covidu-19 v Česku. Nápor koronaviru na nemocnice v Česku roste, starají se o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid-19 i nakažených pacientů za roční trvání epidemie.

Při zvyšování kapacit nemocnic je problém především v nedostatku personálu. Kraje mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí, dnes by se mělo rozhodnout také o nařízení pracovní povinnosti studentům některých středních a vysokých škol. Díky vyššímu počtu personálu by nemocnice případně mohly otevřít další oddělení pro péči o covidové pacienty. Blatný ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl, že by na dnešním jednání vlády mohl informovat o tom, o kolik by se kapacity nemocnic mohly navýšit.

Blatný by se také mohl více vyjádřit k výměně hlavní hygieničky, kterou je nyní Jarmila Rážová. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ji v polovině března vystřídá ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová.