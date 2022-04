Živě: Mentální kouč Jaromíra Jágra vystoupí na The best of Czech Promotion Summit

Další ročník marketingové události roku Retail Summit, který stejně jako v předchozích letech nabídne skvělé řečníky, vypukne začátkem dubna. První den konference 4. dubna bude odpoledne v režii marketingové agentury CZECH PROMOTION, která připravila speciální workshop The best of Czech Promotion Summit představující to nejlepší z její interní akademie. Hlavní hvězdou workshopu bude Marian Jelínek, manažer, hokejový trenér a mentální kouč významných českých sportovců, jako jsou Karolína Plíšková nebo Jaromír Jágr. Workshop můžete sledovat od 15:00.

„Kromě motivační prezentace Mariana Jelínka se můžete těšit i na řadu dalších odborníků. Naši marketingoví specialisté vám předají řadu praktických tipů pro zvýšení efektivity vašich reklamních aktivit. Mimo jiné vás naučí, jak lépe porozumět a využít stereotypů v chování spotřebitele i jak přistupovat k plánování nových poboček. Uslyšíte, proč je dobré věnovat čas tvorbě marketingové a komunikační strategie a jak Vám taková strategie pomůže vydělat peníze,“ uvádí Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION.

Retail Summit se koná 4. – 6. dubna 2022 v pražském Kongresovém centru.

CZECH PROMOTION je lídrem na poli pragmatického marketingu. Jejím krédem je „pomáhat klientům, aby byli úspěšnější“. Stojí za raketovým růstem značek, jako je Alza, Alavis nebo bikero. Zaměřuje se primárně na malé a střední české firmy, ze kterých špičkovou marketingovou péčí tvoří lídry trhu. Roční obrat CZECH PROMOTION přesahuje částku 450 milionů korun, a řadí tak agenturu mezi nejvýznamnější hráče na českém reklamním trhu.