Desítky Čechů se snaží dostat z Izraele, o repatriačním letu se jedná

Praha - V cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí aktuálně 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. Na dnešním briefingu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní skupina na ministerstvu jedná o tom, zda Česko vyšle do země kvůli útoku palestinského hnutí Hamás další repatriační let, rozhodnutí nechtěl šéf diplomacie předjímat. Do Prahy se v noci vládním speciálem vrátilo 34 Čechů.

Podle Lipavského do Česka přiletěli zejména lidé, kteří se proaktivně obrátili na velvyslanectví v Tel Avivu. "Také tam bylo několik případů třeba rodiny s dětmi. Let jsme dokázali naplnit do posledního místa," poznamenal.

V případě, že by další Češi měli zájem o repatriační let, doporučuje šéf diplomacie obrátit se na ambasádu či ministerstvo, případně jiné standardní konzulární kanály. Doporučil také registraci v systému Drozd. "Průběžně sestavujeme seznamy, vytváříme si obrázek o tom, jak situace vypadá," uvedl. Vycházet bude z doporučení pracovní skupiny, následně se případně obrátí na další členy vlády.

V Izraeli se Lipavský v úterý setkal s protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem i s vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy.

Počet obětí víkendového útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael stoupl na 1200, uvedla v noci na dnešek izraelská veřejnoprávní televize Kan. Podle dřívějších palestinských vyjádření izraelské protiúdery od soboty zabily přes 900 lidí.

"Barbarský útok teroristů z Hamásu mě osobně naprosto šokoval, myslím, že šokoval úplně každého," řekl Lipavský. Svému izraelskému protějšku Kohenovi sdělil, že Česko plně podporuje právo Izraele na sebeobranu. Neznamená to podle Lipavského, že by Česko neuznávalo legitimní aspirace palestinského lidu, hnutí Hamás je ale podle něj nereprezentuje.