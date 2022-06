Živě: Lidovci představí své kandidáty do Senátu

V Poslanecké sněmovně dnes proběhne tisková konference, na které budou představeni lidovečtí kandidáti do Senátu. Znovu do senátorského křesla chtějí usednout čtyři lidovečtí senátoři, zbytek kandidátů se do boje o Senát chystá poprvé. Lidovci jdou do voleb celkem v 11 obvodech, z nichž v sedmi budou kandidovat v koalici SPOLU s ODS a TOP 09.

TK, která začne v 09:30, se zúčastní předseda poslaneckého klubu Marek Výborný a jednotliví kandidáti: Šárka Jelínková, Miluše Horská, Jaromíra Vítková, Lumír Kantor, Ivana Váňová, Pavla Löwenthalová, Eva Rajchmanová, Bohuslav Procházka, Václav Slavík a Petr Fiala.

Termín obecních voleb a voleb do třetiny Senátu vypsal prezident na pátek 23. září a sobotu 24. září. Případné druhé kolo se v příslušných senátních obvodech uskuteční 30. září a 1. října.