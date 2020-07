Živě: Kulatý stůl k investování do kryptoměn přes platformu Fumbi

Inteligentní a bezpečné investování do kryptoměn.

Společnost Fumbi vznikla jako odpověď na současnou situaci na mladém trhu kryptoměn s tím, že přichází jako uživatelsky přívětivá služba. Jako jedna z prvních totiž přináší široké veřejnosti řešení, jak investovat do kryptoměn. Investoři s Fumbi již nemusí řešit dilema ohledně výběru kryptoměn, jejích nákupů a bezpečného uložení. O investování do kryptoměn prostřednictvím platformy Fumbi se více dozvíte v živém videostreamu, který vysíláme dnes od 13:00 do 14:00 hodin.

Investování do kryptoměn přes platformu Fumbi je jednoduché. Stačí pár kliknutí myší a můžete investovat do dynamického portfolia řízeného Fumbi Algoritmem a složeného z top kryptoměn. Je zde minimální riziko, nemusíte řešit výběr kryptoměn (na trhu jich je přes 5000) a výběr bezpečné a spolehlivé burzy pro směnu.



Více na www.fumbi.cz