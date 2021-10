Živě konference o kybernetické bezpečnosti a dezinformacích: Internet je báječné místo k…

Internet a on-line prostředí nám nabízí neskutečné možnosti. Vzdělávání, zábavu, nepřeberné množství informací. Vše má své pro a proti. Jsme na internetu v bezpečí? Jak se v záplavě informací vyznat a nepodlehnout dezinformacím? Jak vlastně dezinformace poznat? Sledujte on-line konferenci zaměřenou na kybernetickou bezpečnost a dezinformace 14. října od 9:30.

Není to poprvé, co se společně nad těmito tématy potkáváme. Pořadatelé konference – AVPO Servisní, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a NROS – si velmi dobře uvědomují, jak moc důležitá tato témata pro neziskový sektor jsou a že je třeba si je neustále připomínat a mluvit o nich.

Program:

9:30 – 9:40 hod. Zahájení konference, Václav Sochor

9:40 – 11:40 hod. BLOK 1 – Technologická témata

9:40 – 10:25

Digitální stopa – kde všude nás technologie sledují, Vladimír Lazecký, VIAVIS

Vladimír je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti VIAVIS a.s. Je absolventem VUT v Brně a problematikou bezpečnosti informací a kybernetickou bezpečností se zabývá více, než 25 let. Je autorem nebo spoluautorem specializovaných metodik pro řízení rizik, českého průmyslového vzoru v oblasti šifrování datové komunikace a patentu v oblasti verifikace identit. Přednáší kybernetickou bezpečnost na Slezské univerzitě v Opavě a vysoké škole CEVRO institut v Praze. Je vášnivým pilotem a ve volném čase se aktivně věnuje tanečnímu sportu.

10:25 – 11:10

Problematika licenčních smluv a ujednání, Jakub Vlček, konzultant licenčních ujednání

Jakub má více jak 20 let zkušeností s auditem licencí a procesy Software Asset Managementu. Pomáhal zavádět oblast Software Asset Management do České republiky a je i spolutvůrcem, hlavním zkušebním komisařem a předním školitelem mezinárodních schémat pro certifikace osob pro ISO. Aktivně vyučuje na vysoké škole, komerčně školí problematiku práv v ICT s ohledem na počítačové programy. Je autorem směrnic pro řízení softwarových aktiv v komerčních organizacích, státní správě, vzdělávacích institucích, ale i v oblasti vědy a výzkumu. Realizoval velké množství licenčních auditů v různých odvětvích jako je automobilový průmysl, energetika, zdravotnictví, školství nebo telekomunikace. Je jedním ze světové certifikace ISO/IEC 19 770 SAM Auditor a držitelem ISO/IEC 19 770 SAM Manažer.

11:10 – 11:40

Co dělat když vás hacknou, Hana Čepová, AVPO ČR

Hana je spoluzakladatelkou organizace Právě teď! o.p.s., kde má stále na starost marketing, komunikaci a produkci vybraných aktivit. Organizace se věnuje změna vnímání problematiky stáří a stárnutí a připravuje vzdělávací, pohybové a společenské aktivity pro seniory zejména v Praze. Před tím, než přišla do neziskového sektoru, měla dvacet let vlastní úspěšnou marketingovou agenturu, která pracovala např. pro klienty Intel, Dell, FedEx a mnohé další. Magisterský titul získala na VŠFS Praha v oboru Marketingové komunikace, bakalářský získala předtím na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v oboru IT pro ekonomy. Hanka je mimo jiné i certifikovaný kouč a mentor s certifikací EMCC „Practitioner“ a Gestalt kouč. Ráda koučuje klienty, kteří chtějí opravdu dosáhnout změny a kterým, jak sama říká „září oči, když o změně mluví“. Nejen díky její dlouholeté praxi s klienty z oblasti IT se nyní aktivně věnuje tématům týkajícím se kybernetické bezpečnosti, která v AVPO ČR prosazuje a školí.

Přestávka 11:40 – 12:00

12:00 – 14:00 hod. BLOK 2 – Dezinformace

12:00 – 12:40

Dezinformace, pandemie a volby, Josef Holý, SEMANTIC VISION

Josef začínal kdysi jako programátor, poté pracoval několik let v Sun Microsystems (dnes Oracle) jako Social Network Designer a nakonec spoluzaložil vlastní startup proactify.com. 6 let pak strávil v MSD, kde se věnoval UX, Design Thinkingu a také Umělé Inteligenci. Teď pracuje v analytické společnosti Semantic Visions jako Head of Product. Přes téma etiky Umělé Inteligence se dostal až k algoritmům sociálních sítí a dezinformacím. Spolu s Alexandrou Alvarovou dělá podcast o algoritmické propagandě, nazvaný Kanárci v Síti, který najdete např. na www.kanarci.online .

12:40 – 13:15

Jak pracuje novinář – ověřování zdrojů, Kateřina Hrubešová, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Kateřina se v médiích a v digitálním prostředí pohybuje více než 25 let. Začínala v 90. letech jako odborná novinářka, ve své profesní kariéře si vyzkoušela práci webové redaktorky, editorky, blogerky, datové analytičky. Pohybovala se v oblasti PR, marketingu, Public Affairs a managementu firem. Stála u zrodu digitálního trhu a médií v ČR, vedla jednu z největších digitálních agentur a mediazastupitelství. Pracovala jak v korporaci, tak ve vydavatelství, start-upech a v neposlední řadě v neziskovce – 14 let vedla profesní organizaci Sdružení pro internetový rozvoj. V jejích postojích se prolíná pohled mediálního praktika a fanouška digitálních technologií.

13:15 – 14:00

Dezinformace na sociálních sítích, Daniel Dočekal, novinář, publicista

Daniel se věnuje marketingu, komunikaci, sociálním sítím, digitální bezpečnosti, soukromí na Internetu a o těchto tématech píše, mluví, školí už pár desítek let. Provozuje několik vlastních webů (největší 365tipu.cz) a s weby, marketingem, komunikací a strategiemi pomáhá zákazníkům. Ze všeho nejvíc by ale trávil čase na kole. Ze sociálních sítí má v oblibě Twitter a na Facebook je postupně více a více alergický. Ale prozatím z toho všeho není úniku.

14:00 – 14:10 hod. Zakončení konference, shrnutí, Václav Sochor