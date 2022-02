Živě: Konference k výročí 30 let internetu v ČR

Sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ pořádá ve čtvrtek 10. února konferenci k výročí 30 let internetu v České republice. Formou diskusních panelů připomene začátky internetu v ČR, a to jak probíhal přerod vědecké v sociální síť. Účastníci konference zhodnotí aktuální směřování a výzvy správy internetu a nahlédnou do digitální budoucnosti.

Konferenci na Fakultě strojní ČVUT on-line zahájí v 9:30 jeden z tvůrců internetu Vint Cerf. Zúčastní se také rektor ČVUT Vojtěch Petráček, náměstek ministra pro místní rozvoj Ondřej Profant, zakladatel sdružení CESNET a hlavní iniciátor prvního připojení Jan Gruntorád i současný ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník. Na akci promluví i eurokomisařka Věra Jourová. Setkáním bude provázet šéfredaktor portálu Lupa.cz David Slížek.

Program 9:30 – 10:00 Otevření konference Vint Cerf, Chief Internet Evangelist, GOOGLE Vojtěch Petráček, rektor ČVUT Jakub Papírník, ředitel sdružení CESNET Ondřej Profant, náměstek ministra pro místní rozvoj 10:00 – 11:00 Jak to všechno začalo? Jan Gruntorád, emeritní ředitel sdružení CESNET Michal Chytil, 1992 Tajemník Rady pro informatizaci vlády ČSFR Milan Štěrba, 1992 Vicechair RIPE Tibor Weis, místopředseda představenstva SANET 11:00 – 12:30 Přeměna "vědecké" v sociální síť Jiří Peterka, člen Rady ČTÚ, 1992: MFF UK, konzultant a publicista v oblasti telekomunikací a Internetu Ingrid Ledererová Boris Bělousov, Chief Information Officer, Solitea Pavel Satrapa, prorektor Technické univerzity v Liberci 12:30 – 13:30 Oběd 13:30 – 14:30 Internet governance Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NÚKIB Josef Chomyn, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Marie Masserey 14:30 – 15:30 Informační společnost a digitální budoucnost Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ Eva Pavlíková, co-founder & CEO Česko.Digital Vladimír Mlynář, novinář/politik Jan Kolouch, odborník na kyberbezpečnost 15:30 – 16:00 Závěrečná přednáška Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost