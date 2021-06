ŽIVĚ: Komunisté odejdou při hlasování o nedůvěře ze sálu

Praha - Poslanci KSČM při dnešním hlasování o nedůvěře vládě jednotně odejdou ze sálu, nebudou aktivně hlasovat pro nedůvěru, potvrdil na twitteru dřívější zprávy o očekávaném postoji klubu poslanec Jiří Dolejš. Nejednota by pro voliče mohl být větší problém, doplnil s tím, že hlasování nestojí za to, aby se komunisté hádali mezi sebou. Opozice tak zřejmě nezíská dost hlasů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD pod vedením Andreje Babiše (ANO).

Dolejš novinářům později řekl, že postoj komunistů plénu Sněmovny osvětlí předseda Vojtěch Filip, ihned potom poslanci KSČM odejdou ze sálu a nebudou se účastnit debaty před hlasováním. Někteří z nich budou hlasování sledovat z budovy Sněmovny, další zřejmě dolní komoru zcela opustí. "Tím dáme najevo, co si skutečně o tom dnešním dnu myslíme, že skutečně je to jen divadlo. Realisticky vzato ta vláda bude vládnou tak jako tak, i kdyby byla vyslovena nedůvěra," uvedl. Filip podle něj vystoupí zřejmě ještě dopoledne.

"KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany," uvedl Dolejš. Doplnil, že útěk ze sálu může vypadat jako alibi, ale řadě spolustraníků vadilo hlasovat s pravicovou opozicí. "Čas ukáže, co bylo blíže pravdě," napsal. Osobně si myslel, že aktivně hlasovat pro nedůvěru mělo logiku, zůstal ale v menšině.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci.

Dolejš při argumentaci zmínil i postoj prezidenta Miloše Zemana, který v posledních týdnech několikrát uvedl, že pokud by Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry do voleb vládnout v demisi.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.

Babiš označil svou vládu za úspěšnou, opozici obvinil ze sabotáže

Předseda vlády Babiš označil svou vládu za úspěšnou. Odmítl podezření ze střetu zájmů, za snahou vyslovit dnes nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. Epidemii koronaviru se podle premiéra podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády zpochybňovala a sabotovala s vidinou Babišovy porážky. Ministerský předseda rovněž odmítl unijní snahy o ovlivňování dění v ČR.

Při pandemii se podle Babiše ukázalo v plné nahotě pokrytectví opozice, které jde o to, aby Česko zvládlo epidemii co nejhůř. Šíření viru při první vlně vláda razantními opatřeními včas zarazila, "ale hlavně všichni jsme měli zadek sevřený strachy", uvedl. Na rozvolnění opatření podle Babiše tlačila opozice, od října 2020 jakékoliv opatření, rozhodnutí a kroky vlády kritizovali, zpochybňovali a sabotovali mimo jiné soudními žalobami.

"Ucítili jste tu příležitost, že můžete porazit toho Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid a na tu kartu jste vsadili všechno. Vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek," prohlásil předseda vlády. Opozice podle něj vede proti vládě brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. "Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři," dodal

"My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostát," prohlásil Babiš za potlesku svých příznivců na adresu svých nejsilnějších politických konkurentů. "My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, nějaký zelený fanatici," uvedl. "Jsem svrchovaný premiér této země. Nepodléhám nikomu, jenom občanům, ti mi dali důvěru. Nikdo ze zahraničí nám do toho nebude kecat," dodal Babiš.

Babiš během čtyřicetiminutového projevu uvedl, že opozice chce svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody, zvedla platy, snížila daně, zvýšila životní úroveň, myslí na rodiny, spotřebitele, konečně investuje a bojuje za české zájmy, například při rozdělování unijních prostředků, uvedl. "Já sám svojí urputností jsem pro Česko vyboxoval 42 miliard (korun) navíc," prohlásil. Výtky, že jeho vláda například Česko zadlužila a při pandemii postupovala chaoticky, označoval za nesmysl a výmysl. "A konečně jsme prosadil i zahrádkářský zákon. Jsem na to hrdej. Zdravím všechny zahrádkáře, vidíte, že jsem urputnej a splnil jsem svůj slib," dodal.

Premiér rovněž obvinil své odpůrce, že ho chtějí zlikvidovat na objednávku. „Je třeba ho (Babiše) zlikvidovat, protože přišel a nekradl, dělá zdarma,“ prohlásil. Odmítl opět, že by byl ve střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert, který vložil do svěřenských fondů, ale je jeho skutečným majitelem. Prohlásil mimo jiné, že Agrofert neovládá a neřídí a že Evropská komise, podle níž ve střetu zájmů je, nemá co vykládat české zákony.

K obhajobě vlády a jejích kroků se přidala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Řekla, že opozice už zahájila svou předvolební kampaň, a proto není potřeba si nalhávat, že dnešní schůze je čímkoli jiným než součástí této agitace. Lídři opozice se podle ní budou předhánět v tom, kdo se dostane do titulku na zpravodajských webech.

Prohlásila, že vyslovení nedůvěry vládě by bylo krokem mimořádně nezodpovědným. "Poškodit vládu Andreje Babiš za jakoukoli cenu včetně ohrožení zájmů ČR, to je přesně to, oč tady běží,“ uvedla. „Jsem hrdá na to, že svědomí této vlády může být naprosto čisté,“ prohlásila. Zopakovala, že české veřejné finance patří mezi nejlepší v Evropě. Vláda chce v příštím roce proinvestovat rekordních 189 miliard korun a průměrný důchod má vzrůst na 16.195 korun, uvedla.

Fiala (ODS): Důvodů pro nedůvěru vládě je mnoho a stále přibývají další

Hlasování o důvěře je podle předsedy ODS Petra Fialy test toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů z voleb před čtyřmi lety a zda má legitimní právo vést zemi. Důvodů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) je mnoho a každý den přibývají další, kabinet má skončit, řekl dnes Fiala poslancům za iniciátory schůze z řad koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

V demokratickém statě by vyvolal hlasování o kabinetu sám předseda vlády ve chvíli, kdy by zjistil, že mu jeden z koaličních partnerů vypověděl podporu, míní Fiala. Narážel na to, že KSČM v polovině dubna vypověděla smlouvu o toleranci menšinové vlády, kterou s komunisty uzavřelo ANO. "Nemůžeme mít vládu, která se neopírá o většinu ve Sněmovně," zdůraznil Fiala.

Odmítl Babišovo vyjádření, že hlasování o nedůvěře je destabilizací. "Demokracie a její pravidla a principy nejsou destabilizace," řekl šéf ODS.

Koalice Spolu přinesla podle něho čtyři desítky důvodů, proč by měla vláda ANO a ČSSD padnout. Patří k nim podle Fialy Babišův střet zájmů, zadlužování země, neschopnost zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem i třeba nezvládnutá pandemie koronaviru. "Kabinet selhal v mnoha věcech, prakticky ve všem," míní Fiala.

Z opozičních řad se podle omluv, jak je v úvodu přečetl předsedající, dnešní schůze neúčastní ze zdravotních důvodů Lenka Kozlová (Piráti). Z dopolední části jednání se omluvili Petr Gazdík (STAN) a poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský.

Bartoš (Piráti): Vláda ztratila důvěru veřejnosti, Sněmovna musí reagovat

Menšinová vláda ANO a ČSSD premiéra Babiše očividně pozbyla důvěru veřejnosti a Sněmovna na to musí jasně a srozumitelně reagovat, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Babiš podle něho po sobě zanechá rozvrácenou zemi "po privátním experimentu, na němž vydělával miliardy ročně". Vláda byla od počátku pandemie řízena jedním velkým chaosem a rezignovala na účinnou pomoc lidem, připojil se ke kritice předseda STAN Vít Rakušan.

"Vyslovení nedůvěry vládě je naše ústavní povinnost," zdůraznil Bartoš. Jde podle něho o krok, který by měl Babišovi ukázat, že na rozdíl od Agrofertu není skutečným majitelem Česka a není koncovým příjemcem jeho výhod. "Premiér Babiš a orloj jeho střídajících se ministrů připravili zemi o budoucnost," prohlásil předseda pirátské strany.

Piráti podle něho nikdy nekritizovali kabinet bezúčelně nebo prvoplánově, nabízeli své návrhy. Hlasování o nedůvěře podle Bartoše není účelové politizování.

Bartoš vládě a premiérovi v projevu vytkl například údajný střet zájmů ministerského předsedy, jeho kauzu Čapí hnízdo, postup při koronavirové krizi, "zruinování státního rozpočtu a destrukci veřejných financí" i plánované "předvolební dárečky". "Vláda by se neměla chovat jako na posledním mejdanu," řekl.

Tvrdil také, že kabinet v rozporu s Babišovými předvolebním sliby zpolitizoval státní správu. "Státní správa byla zpolitizována takovým způsobem, že se podle mého názoru zapíše do příruček, jak nebojovat s korupcí, jak nebojovat s nepotismem, jak nebojovat s klientelismem," prohlásil předseda pirátské strany. Podporu Pirátů kabinet nikdy neměl a nemá, dodal.

"Vláda se odpoutala od reality, vláda se stala zajatcem vlastního PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše, Česká republika je zemí, která je v morálním ekonomickém rozvratu,“ řekl dále Rakušan. Vládě vyčetl například výměny na postu ministra zdravotnictví. "Točili se vám jako na orloji,“ poznamenal. Žádný skutečný odborník podle něj nechce vstoupit do vlády, protože rozhodnutí nečiní ministři, ale premiér, a to na základě svých poradců pro obraz na veřejnosti.

Rakušan reagoval i na Babišovu kritiku Bruselu. "A ty evropské prachy mu nesmrdí?“ otázal se. Babišovi vyčetl rozvrat morálky a překročení všech norem, které kdy byly myslitelné. Jako příklad uvedl, že poprvé od revoluce přivedl k reálnému podílu na moci komunisty.

Při hlasování o vyslovení nedůvěře vládě bude rozhodující postoj komunistů, kteří kabinet do poloviny dubna tolerovali. Komunistická strana až nyní ohlásila, že její poslanci odejdou při hlasování ze sálu. Na twitteru potvrdil dřívější informace o očekávaném postoji klubu poslanec KSČM Jiří Dolejš. Zbytku opozice tak budou pro pád vlády chybět hlasy.