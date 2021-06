ŽIVĚ: Komunisté odejdou při hlasování o nedůvěře za sálu

Praha - Poslanci KSČM při dnešním hlasování o nedůvěře vládě jednotně odejdou ze sálu, nebudou aktivně hlasovat pro nedůvěru, potvrdil na twitteru dřívější zprávy o očekávaném postoji klubu poslanec Jiří Dolejš. Nejednota by pro voliče mohl být větší problém, doplnil s tím, že hlasování nestojí za to, aby se komunisté hádali mezi sebou. Opozice tak zřejmě nezíská dost hlasů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD.

"Ano, KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany," uvedl Dolejš.

Fiala (ODS): Důvodů pro nedůvěru vládě je mnoho a stále přibývají další

Hlasování o důvěře je podle předsedy ODS Petra Fialy test toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů z voleb před čtyřmi lety a zda má legitimní právo vést zemi. Důvodů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) je mnoho a každý den přibývají další, kabinet má skončit, řekl dnes Fiala poslancům za iniciátory schůze z řad koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

V demokratickém statě by vyvolal hlasování o kabinetu sám předseda vlády ve chvíli, kdy by zjistil, že mu jeden z koaličních partnerů vypověděl podporu, míní Fiala. Narážel na to, že KSČM v polovině dubna vypověděla smlouvu o toleranci menšinové vlády, kterou s komunisty uzavřelo ANO. "Nemůžeme mít vládu, která se neopírá o většinu ve Sněmovně," zdůraznil Fiala.

Odmítl Babišovo vyjádření, že hlasování o nedůvěře je destabilizací. "Demokracie a její pravidla a principy nejsou destabilizace," řekl šéf ODS.

Koalice Spolu přinesla podle něho čtyři desítky důvodů, proč by měla vláda ANO a ČSSD padnout. Patří k nim podle Fialy Babišův střet zájmů, zadlužování země, neschopnost zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem i třeba nezvládnutá pandemie koronaviru. "Kabinet selhal v mnoha věcech, prakticky ve všem," míní Fiala.

Z opozičních řad se podle omluv, jak je v úvodu přečetl předsedající, dnešní schůze neúčastní ze zdravotních důvodů Lenka Kozlová (Piráti). Z dopolední části jednání se omluvili Petr Gazdík (STAN) a poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský.