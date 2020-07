ŽIVĚ: Komentář Andreje Babiše před odletem na summit EU k rozpočtu

Praha - ČTK dnes bude od 15:30 vysílat živé video z komentáře premiéra Andreje Babiše před odletem na summit Evropské unie k rozpočtu a fondu obnovy do Bruselu. Zde budou od pátku prezidenti a premiéři členských zemí hledat shodu na parametrech dosud největšího záchranného fondu Evropské unie.

Fond by ekonomikám stiženým koronavirovým útlumem umožnil získat až 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun).

Reprezentanti některých zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše mají výhrady k tomu, že o tom, kolik jednotlivé státy z fondu obnovy dostanou, má spolurozhodovat nezaměstnanost za posledních pět let. Ta však podle kritiků nezohledňuje, jak silně konkrétní ekonomiku zasáhl koronavirový výpadek.

Další spor se patrně povede o to, zda a jak svázat čerpání z fondu s respektem k právnímu státu.

Summit, na němž budou v rámci prevence šíření covidu-19 lídry doprovázet podstatně menší delegace než obvykle, je naplánován do soboty. Někteří unijní činitelé však nevylučují jeho protažení do neděle, pokud by to bylo k dosažení dohody nutné. Ani sami politici si však většinou netroufnou odhadnout, zda se podaří ke shodě dospět již na této schůzce, nebo zda bude nutná nějaká další.