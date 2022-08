Živě: Koalice Spolu zahájí ostrou fázi volební kampaně

Koalice Spolu zahájí ostrou fázi kampaně do komunálních a senátních voleb, a to v pondělí 29. srpna od 15:00 na pražské Kampě. Se svými projevy vystoupí lídři koalice – předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Na akci vystoupí rovněž předseda Senátu Miloš Vystrčil a lídr pražské kandidátky Spolu Bohuslav Svoboda.

V minulém roce se koalici Spolu podařilo zvítězit ve volbách do Poslanecké sněmovny. Rádi by na toto vítězství navázali i nyní v komunálních a senátních volbách. Strany koalice SPOLU vždy považovaly za důležité mít silné zastoupení ve městech, obcích a také v Senátu. Dařilo se toho dosahovat díky kvalitním kandidátkám, kandidátům a silným osobnostem. Tyto dobré volební výsledky z předchozích let chtějí i tento rok zopakovat a mít tak možnost i nadále pracovat ve prospěch občanů České republiky.