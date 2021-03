Živě: Kdo si odnese cenu Banka roku 2020?

Ocenit služby a produkty bank, které působí v České republice a zaměřují se na drobnou klientelu, je cílem ankety Banka roku. Nejprestižnější české ocenění retailových finančních produktů bude letos uděleno po devatenácté. Vyhlášení výsledků můžete sledovat 23. března od 10:00.

Způsob udělení ocenění byl inovován, aby ještě lépe odpovídalo očekávání odborné i laické veřejnosti a přesněji mapovalo trendy na finančních trzích. Ocenění budou udělena celkem v osmi kategoriích a jejich součástí bude i vyhlášení osobních kategorií Bankéř roku a Pojišťovák roku. Pro rok 2020 budou uděleny dvě mimořádné ceny Mastercard Special Award za stabilizaci českého bankovnictví v době koronakrize.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele

V letech 2002–2008 ocenění vyhlašovala společnost Fincentrum a.s. pod názvem MasterCard Banku roku, v letech 2009–2016 pak jako Fincentrum Banka roku. Od roku 2017 vyhlašuje ocenění Banka roku™ společnost BOY Awards a.s. (Bank Of the Year Awards) ve spolupráci s KPMG Český republika s.r.o. a Fincentrum & SwissLifeSelect a.s.

O hlavních cenách Banka roku a Pojišťovna roku a o oborové ceně Hypotéka roku rozhoduje porota složená ze zástupců byznysu a médií, akademické sféry, ekonomických odborníků či finančních analytiků.

Další informace najdete zde:

https://www.bankaroku.cz/banka-roku/

https://www.bankaroku.cz/porota/