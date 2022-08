Živě: Kdo se stane Mužem roku 2022?

O letošním vítězovi soutěže Muž roku rozhodne porota v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka, kde se dvanáct finalistů utká za účasti řady osobností, jako je např. herečka Jitka Sedláčková, herečka Ivana Jirešová, satirička Zuzana Bubílková, pekař a cukrář Josef Maršálek, starosta města Náchoda Jan Birke. Finále soutěže můžete sledovat 26. srpna od 20:00.

Během slavnostního večera vystoupí Petra Janů, Markéta Konvičková, Heidi Janků, Bohuš Matuš, Martin Schreiner či Michaela Pecháčková. Večerem budou provázet Lenka Špillarová a Mirek Šimůnek. Uděleny budou i ceny ředitele soutěže Davida Novotného a vítězové poletí do světa na soutěže jako je Mister Grand International, Men of the year, Mister Global, Mister International, Mister Tourism World, Man ofn the World a další.

Finalisté se předvedou v oblecích Koutný, v casual oblečení od C & A a spodního prádla Styx. Pro letošní rok jsou připraveny disciplíny, jako je představení, módní přehlídka, záludná otázka od známé osobnosti či volná disciplína. Vítězové na prvních třech místech budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodních soutěžích.