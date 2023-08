Živě: Kdo se stane letošním Mužem roku 2023 ?

Z dvanácti finalistů soutěže Muž roku 2023 budou vybráni vítězové, a to v pátek 25. srpna v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka. Během večera budou chtít finalisté zaujmout porotu, a to v rámci disciplín jako je rozhovor, otázka od známé osobnosti, promenády spodního prádla Styx či volné disciplíny. Porota složená z osobností, odborníků či zástupců firem nebude mít rozhodně jednoduchý úkol. Během večera vystoupí Josef Vágner, Marian Vojtko, Michaela Pecháčková, Jitka Zelenková, Leona Machálková, Lucia Sosna, Gabriel Grillotti, Natálka Grossová, Jan Bendig či Heidi Janků.

Přímý přenos bude zahájen ve 20:00.

Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. "Jsem zvědavý kdo vyhraje z letošních finalistů, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou v oblecích Koutný Prostějov, volnočasovém oblečení C&A, spodním prádle STYX z Trenýrkárny,“ uvedl David Novotný. Vítěz obdrží řadu hodnotných cen jako je zájezd od CK Best Reisen či zapůjčení automobilu Toyota Proace City Verso do Autostylu Trutnov.

A kdo z dvanácti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2023?

1. Jan Černohorský, podnikatel, 27 let, Nové Strašecí, 2. Matteo Lucano, student, 23 let, Kralupy nad Vltavou, 3. Alexandros Panayi, zubní lékař, 26 let, Praha, 4. Lukáš Kupkovič, fitness trenér, 22 let, Praha, 5. Jan Koželuh, řízení projektů ve stavebnictví, 33 let, Klatovy, 6. Jan Legát, hlavní stavbyvedoucí, 33 let, Praha, 7. Rostislav Procházka, administrativní pracovník, 22 let, Znojmo, 8. Tomáš Hruška, Referent obchodního oddělení lesní techniky, 23 let, Benešov, 9. Stefanos Panayi, student, 22 let, Praha, 10. Josef Jakab, mediální poradce, 26 let, Mělník, 11. Dominik Neoral, obchodní ředitel, 32 let, Kralice na Hané, 12. František Knobloch, holistický poradce EliteMedical a student, 23 let, Hostivice.