Živě: Kdo se stane Andělem mezi zdravotníky?

Náchod bude v sobotu 27. srpna již tradičně hostit finále soutěže Anděl mezi zdravotníky. "Akce je určena pro lékaře, pečovatele, zdravotní sestry a personál, laborantky, záchranáře. Celý večer je jedno velké poděkování těmto lidem, zaslouží si poděkovat za péči o klienty a pacienty“ dodává ředitel soutěže David Novotný. Na finálový večer zavítá Lucie Zedníčková, Jitka Sedláčková, Miroslav Etzler, Kateřina Macháčková, Kateřina Kornová a další. Během večera vystoupí Dáša Zázvůrková, Jaroslav Svěcený, Bohuš Matuš, Marián Vojtko, Jitka Zelenková, Michaela Pecháčková či Anna Julie Slováčková. Soutěžící se utkají v disciplínách jako je představení s přehlídkou oděvů od společnosti 2P Servis, otázka od patrona či úkol ze zdravotnictví.

Pozvání do poroty přijala i řada významných osobností ze zdravotnictví. Udělena bude i jedna cena ředitele soutěže Davida Novotného. Vítěz obdrží automobil na rok od společnosti Autobond Group a.s., a na dalších místech obdrží zájezd od CK Best Reisen či další hodnotné ceny. Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky se koná v Městském divadle Dr. J. Čížka od 20:00.

Porota bude vybírat z těchto dvanácti finalistů:

1. Barbora Sedláková - 42 let, Nemocnice Sokolov, vrchní sestra oddělení následné péče

2. Eva Rabasová - 56 let, Fakultní nemocnice Motol, zdravotní laborantka

3. Lucie Kozáková - 33 let, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zdravotní sestra

4. Gabriela Bendová - 29 let, Královéhradecká lékárna Hradec Králové, lékárnice

5. Jana Drábková - 50 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, vrchní sestra Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu

6. Halyna Muzyka - 39 let, Oblastní nemocnice Náchod, všeobecná sestra interního oddělení

7. Jana Kudová - 40 let, Městská správa sociálních služeb v Mostě – Domov pro seniory Barvířská, pečovatelka

8. Marta Vachová - 49 let, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, primářka Neurologického oddělení s centrem pro léčbu roztroušené sklerózy

9. Jan Sedláček - 37 let, Fakultní nemocnice Bulovka, zástupce vrchní sestry Klinika infekčních nemocí

10.Šárka Trčková - 51 let, Městská nemocnice Ostrava, staniční sestra Neurochirurgie JIP

11. Jitka Mlíková Seidlerová - 45 let, Fakultní nemocnice Plzeň, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči, II. Interní klinika

12. Philip Waka Njeka - 35 let, Nemocnice Příbram, lékař na interním oddělení a gastroenterologickém centru