Živě: Kdo jsou Neviditelní?

Státní pomoc, či nízký výdělek jim nestačí na důstojné žití. Neumí jednat s úřady nebo si dohodnout lepší podmínky v práci. Běžné finanční služby jsou pro ně téměř nedostupné. Nemohou nebo neví, jak šetřit. Bezvýchodnou situaci musí často zvládnout sami. Sledujte on-line tiskovou konferenci Spotřebitelského fóra, Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a společnosti Provident Financial k představení společného projektu Neviditelní 8. června od 10:00.

Odborníci z CETA ve studii, která co do hloubky nemá v ČR obdoby, analyzovali českou společnost a identifikovali 13 skupin Neviditelných. Projekt Neviditelní přináší nejen hloubkovou analýzu, ale také východiska a tipy na možná řešení. Postupně je představíme.

Neviditelní představují skupinu, která je velmi těžko uchopitelná. Mají však určité společné znaky. Jsou to lidé nějakým způsobem vyčlenění, kteří přišli o pravidelný příjem a nedaří se jim vrátit do pracovního procesu. Nezapadají do škatulek státní pomoci. Neumí si říct o pomoc nebo se za to stydí. Nevědí, jak si vyjednat lepší pracovní podmínky. Často je trápí nízká finanční gramotnost. Neušetří, protože nemají z čeho. Běžné finanční služby jsou pro ně hůře dostupné. Trpí sociální izolací i strachem z toho, co přijde. Problémy často přenášejí na své děti, z nichž potom vyrůstá další generace Neviditelných.

„Chceme upozornit na to, kolika lidí se problematika neviditelnosti týká, zmapovat její důsledky a přijít s návrhem opatření, která situaci zlepší. Všichni lidé si zaslouží férový přístup a rovné podmínky a díky tomuto projektu budou Neviditelní nejen konečně vidět, ale i slyšet,“ říká Viktor Boczán, generální ředitel společnosti Provident Financial, která je iniciátorem projektu.