ŽIVĚ: Jurečka uvede do funkce nového šéfa úřadu práce

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvede dnes do funkce nového generálního ředitele úřadu práce. Stát se jím má podle Hospodářských novin (HN) Daniel Krištof, který měl do poloviny letošního roku na starosti marketing ve společnosti ČEZ Prodej. Pozice šéfa úřadu práce je neobsazená od poloviny února, kdy Jurečka odvolal tehdejšího generálního ředitele Viktora Najmona. Zdůvodnil to dlouhodobou nespokojeností s jeho řízením. Dočasně pak úřad vedl ředitel ministerské sekce informačních technologií Karel Trpkoš.

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich podmínky nesplnila a byla vyřazena. Jurečka už dřív novinářům řekl, že by vítěz konkurzu měl dokončit proměnu instituce v klientsky vstřícný a plně digitalizovaný úřad. Minulý týden na tiskové konferenci oznámil, že v příštích dvou letech by se měla síť poboček úřadu díky digitalizaci upravit. Pracovišť i úředníků by mohlo ubýt. Na začátku dubna bylo v úřadech práce podle údajů ministerstva vnitra 12.150 míst. Po republice fungují téměř tři stovky poboček.

Ministerstvo práce jméno nového šéfa tajilo a dosud nezveřejnilo. Kritizovali to někteří poslanci sněmovního sociálního výboru. Stěžovali si na to, že ani několik týdnů po ukončení výběru nevědí, kdo instituci povede.

Úřady čelí od loňského roku náporu žadatelů i kritice za zpožďování výplaty dávek. Pracovníci a odbory poukazovali na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. Sněmovní sociální výbor Jurečku opakovaně vyzval k řešení situace. Ministr pak v polovině února odvolal někdejšího šéfa úřadu Najmona. Okolnostmi odvolání se zabývali policisté, případ odložili. Najmon před časem uvedl, že se chce obrátit na soud.