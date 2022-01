ŽIVĚ: Jednání Sněmovny o důvěře Fialově vládě trvá už přes 11 hodin

Praha - Rozsáhlá kritika z řad nynější opozice provází dnešní celodenní debatu nad žádostí vlády Petra Fialy (ODS) Sněmovně o vyslovení důvěry. Zatímco premiér Fiala už v úvodu schůze označil program své koaliční vlády za realistický a prohlásil, že kabinet neslibuje nic, co by nemohl splnit, jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO) mu vyčetl pravý opak. Ke kritice programu nastupující vlády se pak postupně přidávali další opoziční politici, kteří naopak vychvalovali úspěchy vlády vedené hnutím ANO. Nynější vláda pětikoalice však důvěru podle všeho díky svojí většině získá. Poslanci debatují o vyslovení důvěry už 11 hodin. Hlasování se odehraje pravděpodobně po půlnoci, možná až časně ráno.

Několik koaličních i opozičních poslanců se z jednání omluvilo. Koalice, i vzhledem k opozičním omluvám, má v dolní komoře pohodlnou většinu hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Aby Sněmovna mohla hlasovat, musí být přítomno nejméně 67 poslanců. V takovém krajním případě by vládě stačily k důvěře hlasy 34 poslanců.

Zatímco jednání začalo už v 09:00, řadoví poslanci bez přednostního práva se ke slovu dostali až odpoledne. Poslanci debatují o vyslovení důvěry už 11 hodin. Opoziční členové dolní komory z hnutí ANO, kteří se střídají u řečnického pultu, rozebírají i jednotlivé oblasti programu kabinetu a sdělují své představy. Hlasování o důvěře vládě se odehraje pravděpodobně po půlnoci, možná až časně ráno.

Večer reagovali na projevy řečníků z opozičního tábora poprvé i někteří ministři. Vít Rakušan (STAN) , jenž vede vnitro, mimo jiné uvedl, že korespondenční volby ze zahraničí by mohly být zavedeny už pro volbu prezidenta republiky příští rok. K plánovaným změnám zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Rakušan zdůraznil, že rozhodně nebudou rušit výsluhy.

Fiala řekl, že cílem vlády je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa. Program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat, řekl premiér. Vláda podle něj nemůže hospodařit na dluh. Případná úsporná opatření ale budou maximálně sociálně citlivá a nedotknou se priorit ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální péči, ujišťoval Fiala. "Stát má šetřit na sobě, nikoli na občanech," zdůraznil.

Naopak podle Babiše slibuje vláda nesplnitelné. "My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule," prohlásil. Obvinil vládu z toho, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti. Zatímco Fialovi stačilo na projev asi 30 minut, Babiš hovořil téměř 90 minut.

Kritikou nešetřila ani exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Programové prohlášení vlády podle ní obsahuje jen prázdné a obecné fráze bez konkrétních čísel, protiřečí si a je výsměchem. Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury vláda nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Kromě Petra Fialy a jedné faktické poznámky poslance ODS Pavla Žáčka hovořili výhradně opoziční politici. "Tak dnešní některá vystoupení kolegyň a kolegů u řečnického pultu ve Sněmovně jsou praktickou ukázkou, jak se dá mlátit prázdná sláma dokonce v přímém přenosu," komentoval na sociálních sítích debatu předseda lidovců a ministr práce Marian Jurečka.

Poslanec ANO Patrik Nacher reagoval na to, že vláda chce stanovit národního ptáka. Doporučil, aby se jím stal kalous ušatý. Řekl, že podobnost se jménem bývalého politika je náhodná. "Mě to neurazilo. Kalous ušatý je krásný a chytrý pták," reagoval na sociálních sítích někdejší ministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Povinnost člena vlády být přítomen projednávání bodu zřejmě rozčarovala premiéra Fialu. Na začátku odpoledního jednání, když místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) musela kvůli nepřítomnosti členů na několik minut přerušit debatu, zachytily sněmovní mikrofony, jak si vulgárně ulevil. "Mě už to tady sere," řekl.

Citlivost sněmovních mikrofonů už v roce 2013 zradila například tehdejšího úřednického premiéra Jířího Rusnoka. Mikrofony zachytily jeho rozhovor s tehdejším ministrem obrany Vlastimilem Pickem k úmrtí jihoafrického politika Nelsona Mandely. Vyplynulo z něj mimo jiné, že se Rusnokovi nechtělo cestovat do JAR na Mandelův pohřeb. "Já se úplně třepu, abych tam nemusel jet," řekl tehdy Rusnok.