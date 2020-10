ŽIVĚ: Jednání poslanecké Sněmovny

Praha - Sněmovna by měla projednat dnes odpoledne souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku. Do závěrečného schvalování by poslanci mohli poslat vládní návrh širších daňových změn, který by mohl zahrnout také výraznější snížení daní většině zaměstnanců. Program jednání dolní komory se ještě může změnit.

Vláda navrhuje, aby mohlo do Česka přicestovat na pomoc s epidemií covidu-19 až 300 vojenských zdravotníků ze spojeneckých zemí až na 90 dnů. Návrh podléhá schválení obou parlamentních komor. Zatím je dojednán příjezd 28 lékařů ze Spojených států, dorazit by měli koncem týdne.

Návrh daňových změn předpokládá zejména zavedení stravenkového peněžitého paušálu a vyšší zdanění cigaret. Rozpočtový výbor chce do předlohy zařadit také například snížení spotřební daně z nafty. Návrh na snížení daně z příjmu většiny zaměstnanců na 15 procent spolu s avizovaným zrušením superhrubé mzdy podal premiér Andrej Babiš (ANO). Žádá rovněž další rozvolnění rozpočtových pravidel.

Ve druhém čtení by Sněmovna mohla projednat také širší změny v exekucích. Ústavně-právní výbor odmítl návrhy na zavedení místní příslušnosti exekutorů a nechce uzákonit ani slučování exekucí na jednoho dlužníka u jednoho exekutora. Sněmovna by mohla ve finále schválit zejména zálohy věřitelů na náklady vymáhání dluhu, zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí bez souhlasu věřitelů a vyřešení některých dluhů z minulosti.