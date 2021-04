Živě: Jarní kolo Sbírky potravin proběhne v sobotu 24. dubna

Ilustrační foto - Žena předává 21. listopadu v hypermarketu Globus v Ústí nad Labem nákup do potravinové sbírky.

Ilustrační foto - Žena předává 21. listopadu v hypermarketu Globus v Ústí nad Labem nákup do potravinové sbírky. ČTK/Hájek Ondřej

Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. Videostream budeme vysílat od 9:30 do 11:00 hod.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, loni však bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. To podzimní se stalo rekordním, když i přes krizovou epidemickou situaci lidé vyslyšeli volání o pomoc a naplnili sklady potravinových bank celkem 713 tunami zboží. Sbírka potravin je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a klíčovými obchodními řetězci působícími na tuzemském trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

„Česko už více než rok svírá koronavirová krize. O to důležitější je, že se uskuteční jarní kolo Sbírky potravin. Situace není vůbec jednoduchá, neboť průběžně narůstá počet těch, kteří potřebují pomoc potravinových bank. Chtěl bych poděkovat všem obchodním řetězcům za posílení svých týmů o kmenové zaměstnance i brigádníky během sobotní sbírky, stejně jako za dlouhodobou pomoc potravinovým bankám prostřednictvím dobrovolných darů i poskytnutím svých logistických kapacit,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a doplnil: „Sbírka, stejně jako na podzim, proběhne opět za přísných protiepidemických opatření. Dobrovolnické týmy budou počtem malé a vše se uskuteční bezkontaktně. Nikdo se proto nemusí obávat zdravotního rizika a může přijít pomoci lidem v tíživé životní situaci.“

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Pomoc se orientuje zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celé území České republice.

„Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narůstá. Během loňského roku jsme registrovali meziroční vzestup v řádech desítek procent. Koronavirová pandemie připravila mnoho Čechů o zaměstnání. S tím pochopitelně souvisí i propad finančních prostředků, kterých se mnohým nedostává ani na zajištění nejnutnějších životních potřeb. Prosíme proto, aby se lidé do letošní jarní Sbírky potravin opět zapojili a pomohli,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, a dodala: „V jednotlivých prodejnách mohou zákazníci odevzdat zakoupené trvanlivé potraviny či drogistické zboží dobrovolníkům, které snadno poznají podle zelené zástěry s logem sbírky, anebo do sběrných boxů za pokladnami. Každý ze stovek dobrovolníků bude mít samozřejmě respirátor a rukavice, aby byly splněny příslušné hygienické normy.“

Darované potraviny a drogistické zboží putují z obchodních řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Tesco, dm drogerie markt a ROSSMANN prostřednictvím regionálních potravinových bank do charitativních organizací.

Do jarní Sbírky potravin se zapojí i on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohou zákazníci nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii z pohodlí svého domova v termínu od 19. dubna do 2. května. Také ty pak poputují do regionálních potravinových bank. Jedná se především o konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a základní i dětskou drogerii.

Rovněž letošní jarní Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropskou federací potravinových bank. Hlavním přepravním partnerem je společnost Raben Logistics Czech.

Informace o možnostech darování potravin:

webová stránka: www.sbirkapotravin.cz

seznam zboží, které můžete nakoupit

mapa obchodů, kde lze do Sbírky potravin osobně přispět