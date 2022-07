ŽIVĚ: Jan Graubner přebírá v chrámu sv. Víta úřad pražského arcibiskupa

Praha - Novým pražským arcibiskupem se dnes stane Jan Graubner. Úřad mu předá jeho předchůdce kardinál Dominik Duka, který pražskou arcidiecézi vedl 12 let. Slavnostní mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě začne v 10:00.

Bohoslužbu zahájí emeritní arcibiskup Duka. Během ní Graubner, dosavadní dlouholetý arcibiskup olomoucký, usedne do křesla, které symbolizuje arcibiskupský stolec, a v tu chvíli se pražským arcibiskupem stane. Po převzetí úřadu pak bude slavnosti předsedat Graubner, 37. pražský arcibiskup.

Při slavnostní mši, které se zúčastní čeští, moravští a zahraniční biskupové a také poutníci z celé země, bude vedle oltáře vystavena jako vzácná relikvie lebka svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa z 10. století a hlavního patrona pražské arcidiecéze. Na závěr bohoslužby nového arcibiskupa pozdraví mimo jiné předseda vlády Petr Fiala.

Papež František třiasedmdesátiletého Graubnera jmenoval letos 13. května poté, co se na Dukova nástupce čekalo několik let. Graubner stejně jako Duka bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Dukův nástupce se hledal od roku 2018, kdy bývalý arcibiskup musel podat po završení 75 let svou rezignaci. Graubner tak bude muset učinit příští rok.