ŽIVĚ: Jak vyčistit svět po švýcarsku

Přeměna CO2 na umělý kámen. Výroba energie z chytrých fasád. Bezemisní doprava nebo systém výstavby domů na bázi recyklovaných PET lahví. To je jen zlomek patentů a pokročilých technologií, které Švýcarsko využívá ke zpomalení klimatických změn nebo ke zmírnění dopadů klimatické krize. Vybrané příklady, které spojují švýcarskou kvalitu a špičkový vývoj, budou představeny i v České republice v rámci 11. World Congress of Environmental Education, který se koná v Praze. Jeho součástí bude 15. března 2022 kulatý stůl na téma "Švýcarsko-česká řešení pro ochranu životního prostředí".

Jako hlavní řečník vystoupí světoznámý švýcarský ekologický vynálezce a propagátor obnovitelných zdrojů energie Bertrand Piccard. Kromě toho bude po celé zemi probíhat celoroční putovní výstava, která představí švýcarská a česká řešení v oblasti čistých technologií. Panelová diskuse, které se zúčastní další renomovaní švýcarští a čeští odborníci, se uskuteční od 17:00 do 19:00.

Kulatý stůl pořádá Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice. "Jsme přesvědčeni, že čisté technologie jsou novým globálním jazykem. A Švýcarsko je v tomto ohledu jedním z hlavních mluvčích. Proto si vážíme účasti pana Piccarda, který je jednou z předních světových osobností v tomto oboru," dodává Philippe Guex, velvyslanec Švýcarska v České republice, pro kterého je projekt Swiss CleanTech ideální platformou pro spolupráci českých a švýcarských vědců, vývojářů, zavedených firem i start-upů.

Pro vysoké procento Čechů je Švýcarsko vzorem šetrného přístupu k přírodě. A zároveň špičkové a precizně provedené technologie. Obě témata se setkávají ve vědě, výzkumu, vývoji a výrobě zaměřené na environmentální oblast. Švýcarská vláda díky propracovanému systému podpory dlouhodobě usiluje o inovace v ochraně životního prostředí. Důkazem úspěchu této strategie jsou mezinárodní uznání řady průlomových objevů v oblasti čistých technologií a jejich četné aplikace v praxi.

Švýcarsko má v oblasti vyspělých technologií dlouholeté zkušenosti. V této souvislosti jsou často zmiňována jména bratrů Markuse a Daniela Freitagových, kteří na počátku 90. let přišli s nápadem recyklovat staré plachty a transparenty na módní doplňky. Od té doby jejich příkladu následovaly stovky dílen a velkých firem po celém světě.

"Průkopníkem je také Josef Jenni, který v Oberburgu u Bernu postavil první dům na světě využívající pouze sluneční energii. A stále patří k nejvlivnějším propagátorům obnovitelných zdrojů energie," říká David Avery, vedoucí oddělení čistých technologií (cleantech) ve společnosti Switzerland Global Enterprise.

Asi nejznámější osobností je v tomto ohledu Bertrand Piccard - vynálezce, letec a neúnavný propagátor obnovitelných zdrojů energie, na které se zaměřuje i jeho nadace. Do Prahy přijede představit nejen svůj průkopnický počin, který spočívá v letu kolem světa s důmyslným horkovzdušným balonem a s letadlem poháněným solární energií, ale i řadu dalších úspěchů v oblasti čistých technologií.

S vybranými švýcarskými a českými projekty se nyní mohou seznámit i zájemci v České republice. Jsou založeny na 17 hlavních pilířích, které systematicky propojují inovace s kvalitou života. Proto vedle sebe stojí technologie, jako jsou úspora vody nebo chytré zemědělství, a rovný přístup k práci nebo kvalitní zdravotní péče.

Výstava Can Tech Save the World? bude do konce roku k vidění v řadě českých a moravských měst. První zastávkou bude od 21. března do 8. dubna Národní technická knihovna v Praze.