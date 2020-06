Živě: Jak se covid-19 dotkl oblasti stavebnictví? Je stát připraven pomoci?

Finance ve stavebnictví jsou a budou. Tak zní název videokonference, kterou s námi můžete sledovat od 12:00. Dozvíte se, jak se koronavirová pandemie dotkla oblasti stavebnictví, čím je stát připraven pomoci a také jaký je aktuální stav nového stavebního zákona.

Za státní správu se zúčastní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a za odbornou veřejnost Miloš Hutník z divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ.

Podle vládní analýzy přichází česká ekonomika pomalým povolováním staveb ročně o 7,1 miliardy korun. Nový stavební zákon, který má výrazně urychlit a zjednodušit povolování staveb, by měl platit od jara 2021, účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž úřad za přípravu stavebního zákona odpovídá, před časem poukázala na to, že není možné, aby investoři čekali na prosazení svých projektů pět let a u dopravní infrastruktury dokonce 13 a více let. "Tak bychom se z krize nikdy nedostali. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu," uvedla Dostálová.

Nicméně podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší.