Živě: Jak se český průmysl popral s pandemií, posoudí SP ČR

Uplynulý rok poznamenaný pandemií koronaviru zhodnotí na svém sněmu Svaz průmyslu a dopravy a současně otevře otázku, jak dál. Vyhodnotí 15 výzev, které prezident svazu na loňském sněmu předal předsedovi vlády. Zohlední přitom aktuální situaci. S vládou bude diskutovat, jak by měl stát podpořit firmy, i s využitím evropských programů obnovy, aby pomohl ekonomice z těžkého období.

Kvůli aktuální epidemiologické situaci bude sněm mimořádně přenesen do online prostředí a odvysílán z virtuálního studia. Členové Svazu průmyslu a dopravy se do virtuálního prostředí přihlásí pomocí unikátního kódu, díky kterému budou moct pokládat dotazy do diskuze formou chatu.

Svaz průmyslu a dopravy rovněž tradičně udělí cenu za rozvoj průmyslu a regionu, ocení úspěšnou malou a střední firmu a uvede jednu osobnost do galerie osobností průmyslu. Novinkou letošního sněmu je Cena za Průmysl 4.0. Přihlásit se mohly firmy se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy.