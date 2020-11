Živě: Jak reagují spotřebitelé na pandemii, co jim krize přinesla a co vzala?

Kdo by si na začátku letošního roku pomyslel, co vše potká třeba český retail? Dynamický vývoj na jaře se s krátkým letním zpomalením přenesl do podzimu. Sice už nejsme svědky tak silných výkyvů poptávky, ale nároky související s překotnými změnami jednotlivých opatření neustávají. Jen díky obětavosti zaměstnanců, ale také za přispění obrovských výdajů dosahujících až čtyř miliard korun se tuzemský retail nestal ohniskem nákazy. A to patří k místům s největší koncentrací lidí. O to vtipněji působily komentáře na sociálních sítích, kde se objevovaly hlášky typu: „Do fitka nemůžu, ale viděli jste, co se včera dělo v krámě?“ Bez posilovny člověk nějakou dobu vydrží, ale jíst musí opravdu pravidelně. Zavřít obchody by tak mohl navrhnout pouze indický fakír.

Jak se s novou situací vyrovnal spotřebitel? Jak zareagoval a jak se koronavirový stav projevil v jeho nákupním chování? Co vše mu krize přinesla a co naopak vzala? Sledujte společnou on-line tiskovou konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a výzkumné společnosti Nielsen 11. listopadu od 11:00.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Konference přinese informace o tom, jak se různá opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií promítla do nákupního chování českých spotřebitelů. Diskutovat se mimo jiné bude o míře spotřebitelské důvěry s ohledem na další vývoj nebo o nadcházející vánoční sezoně z pohledu právě tuzemského maloobchodu. Těšíme se na vaši účast. Registrovat se můžete už teď, a to ZDE.