Živě: Jak prodloužit produktivní věk a zlepšit zdraví

Česká republika má již dnes problém se zajištěním pracovní síly. V roce 2030 bude mít díky stárnutí obyvatelstva o 100.000 lidí v ekonomicky produktivním věku méně než v roce 2020. Zatím není zemí, která by dokázala dostatečně využívat zahraniční pracovníky. Jednou z mála možností, jak to změnit, je zlepšit zdraví obyvatel. Hospodářská komora ČR a Advance Healthcare Management Institute pořádá proto 22. dubna 2022 pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, regulátory a zákonodárce konferenci Zdraví a ekonomický růst. Zúčastnit by se měli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS), ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek a další.

Konference, na které budou prezentovány výsledky studie "Investice do zdraví“ a nutné kroky k realizaci jejího potenciálu v ČR poradenské firmy McKinsey&Co, se koná od 14:00 do 17:00.

Závěry globální studie jsou jasné: Máme v rukou nástroje k tomu, aby budoucí šedesátníci byli ve stejném zdravotním stavu jako dnešní padesátníci. Nejde ale jen o prodloužení doby, kdy lidé budou moci a chtít pracovat. Podle stejné studie se přes 60 procent zbytečně ztracených let života odehraje u lidí, kteří jsou již dnes v pracovním věku. Bavíme se tedy i o významném snížení nemocnosti a zlepšení výkonnosti dnešních pracujících. Navíc, vliv na počet dostupných zaměstnanců má i zlepšení zdraví seniorů, které sníží potřebu ošetřovatelů z řad jejich mladších příbuzných.

Celkové dopady zlepšení zdravotního stavu obyvatel dle studie McKinsey mohou každoročně přidat k růstu HDP 0,7 procenta, což v průběhu této dekády znamená cca 35 miliard Kč ročně. Celospolečenská návratnost takové investice je vysoce pozitivní - za každou investovanou korunu můžeme získat zpět 1,70 Kč, nemluvě o omezení lidského utrpení.

Jak můžeme zlepšení zdraví dosáhnout? Hodně se dá udělat v oblasti organizace léčby a lepšího využívání nových technologií. Především je ale potřeba se více zaměřit na prevenci. Podpořit nákladově efektivní programy, které přinesou jasné výsledky. Zaměřit se na dvě oblasti – lepší péči o již nemocné, u kterých se zatím plně neprojevily následky nemoci, a omezení rizikových faktorů. To je nerozlučně spjaté s podporou změny životního stylu. Je nutné zlepšit především stravování a pohybovou aktivitu. Takovou změnu ale nemohou zařídit samotní zdravotníci. Bez zapojení školství a zaměstnavatelů se neobejde.

Na poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny toho ale zbývá dost – přesunout pozornost od léčení následků chronických nemocí k příčinám jejich vzniku, podpořit prevenci vhodnými finančními motivacemi pro pacienty i poskytovatele a začít využívat nové zdravotnické technologie, které dokáží omezit výskyt nejvýznamnějších rizikových faktorů.

Program:

1. Prezentace studie "Investice do zdraví“ a nutné kroky k realizaci jejího potenciálu v ČR, Thomas London, McKinsey&Co., Pavel Hroboň, Advance Institute

2. Jak mohou moderní léky a zdravotnické prostředky prospět zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,

Prezentace odborníků na hlavní civilizační onemocnění

3. Co mohou udělat zaměstnavatelé a my ostatní

Prezentace zaměstnavatelů a dalších iniciativ

4. Co potřebujeme od politiků a zdravotních pojišťoven

v moderované diskusi přislíbili účast ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, předseda výboru pro zdravotnictví Senátu ČR Roman Kraus, poslanec Tom Philipp, předseda SPL Petr Šonka, předseda ČLS JEP Štěpán Svačina, ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek, ředitel pro zdravotnictví RBP Václav Janalík