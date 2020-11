Živě: Jak mohou z rozvoje moderní energetiky těžit regiony

Obnovitelné zdroje energie, mezi nimiž skvěle zafungoval vývoj solárních panelů a za uplynulých deset let snížil jejich cenu o 80 %. Možnosti ukládání energie, které rozšiřují příležitosti pro dekarbonizaci a energetickou nezávislost domácností, firem i měst a obcí. Efektivní technologie pro zdravé prostředí v moderních budovách, kde trávíme většinu dne. Nové příležitosti v podobě vznikajícího Modernizačního fondu a navazujících operačních programů pro financování rozvoje moderní energetiky. To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním řešením v energetice. Sledovat ho můžete 27. listopadu od 10:00.

Webinář nazvaný Moderní energetika – inovativní řešení, která podpoří rozvoj regionů je součástí Ekoinovačního fóra – platformy pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky.

10:00–11:00 Moderní energetika a inovace jako šance pro oživení regionů

11:00–12:00 Nová řešení z českých univerzit

12:00–13:00 Moderní řešení pro firmy a města

Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest. Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace.

Role inovací v restartu české ekonomiky po COVID-19 a naplňování cílů udržitelného rozvoje. Úvodní debata Ekoinovačního fóra online proběhla 19. listopadu za účasti náměstkyně ministra průmyslu Silvány Jirotkové, náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze, generálního ředitele CzechInvest Patrika Reichla, Kamila Čermáka, generálního ředitele ČEZ ESCO, a.s. či Jannise Samarase, generálního ředitele Kofola, a.s. a dalších. Záznam debaty si můžete připomenout na: Ekoinovační fórum na téma, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky. on Livestream.