ŽIVĚ: Investigativní žurnalistika na konferenci Prague Media Point

Šestý ročník konference Prague Media Point pod názvem Co funguje (What's Working) se koná od 5. do 7. prosince. Sledujte s námi živě část věnovanou investigativní žurnalistice. Přenos se uskuteční v pátek 6. prosince od 12:45 do 14:00.

Mezinárodní konference Prague Media Point se soustředí na diskusi o měnícím se mediálním prostředí v profesionálním, politickém, ekonomickém a sociálním kontextu. Přední vědci, novináři, vedoucí pracovníci médií a další odborníci si na ní vyměňují zkušenosti a diskutují o výzvách, kterým čelí tradiční i nová média. Tyto problémy jsou prezentovány v mezinárodním kontextu se zaměřením na regiony střední a východní Evropy.

Akce je určena pro novináře, mediální pracovníky, studenty mediálních oborů a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.