Živě: Hackathon Hack the Crisis rozdělí 10 mil. korun

Hack the Crisis propojuje stát a soukromé partnery. Virtuální hackathon byl spuštěn s cílem koordinovat potřeby státu s energií, dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci současné situace nebo zmírnit její dopady. Dnes se dozvíme, kdo z 15 finalistů si rozdělí deset milionů korun, věnovaných do soutěže společností Hyundai. Přímý přenos finálového večera se uskuteční od 17:30 do 20:30.

Do hackathonu, který začátkem dubna vyhlásila agentura CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, se přihlásilo 206 projektů. Patnáct z nich postoupilo do tzv. Pitch Competition, kde se finalisté utkají o finanční ceny.

Vítěz získá tři miliony korun, firma na druhém místě dva miliony korun a projekt na třetím místě jeden milion korun. Na pět projektů pak čeká speciální cena ve výši 700 tisíc korun.

Nejvíce projektů, celkem deset, se do finálové patnáctky probojovalo z oblasti zdravotnictví. Patří mezi ně projekty Active nanofilters against COVID-19, Corrovent, COVIDI, Daruju Krev, Diana Biotechnologies, MedRec AI, Oxygenerátor, přenosný přístroj pro diagnostiky zdravotnictví, aplikace Virtual Lab a Virus Deflector. Čtyři projekty vybrala odborná porota ze sekce společnost, jmenovitě FreMEn, Grey Cortex, Hunter Games a Kaleido. Finálovou patnáctku uzavírá projekt Corrency z oblasti ekonomiky.

Hackathon Hack the Crisis spojuje špičkové inovativní projekty s mentory a firmami, které chtějí v době krize nabídnout svou pomoc. Hlavními organizátory jsou CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo přes 130 odborníků z různých oblastí.