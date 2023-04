Živě: GES - Global ESG & Sustainability Summit 2023

Inspirativní přednášky více než 35 předních českých odborníků na udržitelnost a ESG, panelové diskuze, rozhovory s moderátory či networking – to nabídne GES - Global ESG & Sustainability Summit 2023, který se uskuteční 27. dubna 2023 v prostorách Martinického paláce na Pražském hradě. Na akci, která očekává přes 300 účastníků a více než 20 tisíc online diváků, se představí i řada přednášejících ze zahraničí. Z těch českých si diváci budou moci poslechnout například ministra životního prostředí Petra Hladíka, Petru Hanzlíkovou z Googlu či Jakuba Skavroně z Climate Leaders.

Účastníci GES - Global ESG & Sustainability Summit 2023 budou mít v rámci akce možnost seznámit se s více než 30 startupy. Velká část bude věnována ochraně klimatu a životního prostředí ve vzdálené Kostarice, akce představí trendy pro rok 2023, nejlepší ESG strategie, zelené investice, pokřtí se kniha o putování na kole z Prahy do Tibetu a mnoho dalších témat. Pořadatelé rovněž poskytnou účastníkům z celého summitu kompletní záznam, podcasty a další materiály, které bude možné zhlédnout online. Akce bude zahájena v 09:00.

"Na konferenci GES - Global ESG & Sustainability Summit 2023 se diváci budou moci přesvědčit o tom, jak bohatý svět udržitelnosti, budeme srovnávat co se děje v Evropě s tím, co se odehrává jinde ve světě a budeme si pokládat otázku kde se v tomto světě nachází malé Česko a kde Kostarika, která je rozlohou ještě o něco menší a nemá oporu ve formě EU fondů atd. a může se spolehnout pouze sama na sebe,“ říká Jan Novotný, hlavní organizátor summitu.

Inspirativní přednášky i networking

V exkluzivních prostorách Martinického paláce budou diváci moci navštívit nejen přednášky zkušených řečníků a CEO, ale také se aktivně zapojit do diskuzí či networkingu, který bude po celou dobu akce probíhat v přilehlých saloncích. Účastníci se budou moci ještě před zahájením summitu a po celou dobu jeho trvání propojovat prostřednictvím online networkingové aplikace.

O inspiraci se postarají i začínající startupisté a foundeři, kteří se rozhodli v oblasti udržitelnosti k zajímavým a inspirativním řešením.

Na akci na Pražském hradě bude možné nejen poslouchat inspirativní přednášky 35+ předních odborníků na udržitelnost a ESG, panelové diskuse či rozhovory vedené našimi moderátory. Samozřejmostí je kvalitní catering po celý den. Účastníci budou mít k dispozici i záznam celé akce, takže to, co nestihnou během networkingu, si budou moci pustit dodatečně. Pokud chcete na akcích prezentovat, být součástí panelu, či jinou formou spolupracovat, kontaktujte organizátora Jana Novotného.

Po akci bude pro účastníky umožněno sledovat i zpětně skrze 10 hodin podcastů a dalších videí, které organizátoři následně divákům nabídnou. "Věřím, že akce přinese mnoho inspirativních příkladů a přispěje k tomu, aby česká a evropská udržitelná scéna nadále rostla,“ dodává Novotný.

Mezi speakery se představí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, SR, Kostariky a Microsoft, Google, Penny, Furbify, Packeta, Hopi, Climate & Sustainable leaders ČR. Mezi mediální partnery patří například Newstream, Fintree, Roklen24 a řada dalších.

Agenda

Mr. Hladík, Minister of Environment of the Czech Republic

Mr. Franz Tattenbach, Minister of Environment and Energy of Costa Rica

Advancing the Circular Economy







Costa Rica's sustainability practices

Costa Rica is 98% free of deforestation.

What makes Costa Rica eco-friendly?

How does Costa Rica promote sustainability?

What are the two laws in Costa Rica that protect the environment?

Food Systems for a Sustainable Future

Enhancing food quality and reducing environmental impact



Eliminating food waste and promoting local, seasonal, and organic produce



Revitalizing agriculture through regenerative practices

Circularity in packaging

Circular Solutions for the Built Environment

Optimizing energy efficiency in buildings



Repurposing and reusing materials to reduce waste



Prioritizing circular and organic materials in design and construction



Leveraging waste as a resource

Sustainable Consumption and Production

Achieving sustainable and ethical fashion through slow fashion and circular business models



Rethinking packaging to reduce waste



Extending product lifetimes through product-as-a-service and sharing models

Innovations in Sustainable Transport

Advancements in battery and hydrogen-powered vehicles



Sharing economy solutions in car and ride-sharing



High-quality public transport systems and sustainable travel

Leading the Way in ESG

Leadership in Sustainability

Embedding sustainability into business DNA and governance



Overcoming challenges in business transformation for sustainability

Sustainable Investing and Venture Capital

Opportunities and challenges in sustainable investing



Why sustainability matters to investors

Best Practices and Lessons Learned

Real-world examples of successful ESG implementation



Failing fast to succeed faster

Trends and Benchmarks for ESG

Long-term perspectives and metrics for measuring sustainability performance



Regulatory developments and their impact on ESG practices

Sustainability Inside and Out

Education and Internal Communication for Sustainability Building a culture of sustainability within organizations Sustainability as a cornerstone of employer branding and employee engagement

Marketing Sustainability Innovations Strategies to avoid greenwashing and communicate sustainability effectively

Navigating Public Affairs in a Green Economy Opportunities and challenges in the European green transition Exploring sustainability opportunities and risks in Czech regulation