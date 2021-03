Živě: Fotovoltaika na městských střechách

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve městech posílí energetickou bezpečnost pomocí místní, čisté energie a pomůže naplnit klimatické závazky. To jsou trendy, do kterých se pouští New York, Paříž, Vídeň nebo Kodaň. Zařadí se mezi ně jako první v Česku i Praha nebo Brno? Těmto tématům se věnuje webinář nazvaný Fotovoltaika na městských střechách: Směřují Praha a Brno k energetické soběstačnosti? Sledovat ho můžete 23. března od 16:00.

Moravská metropole už vytipovala střechy 120 městských budov, které osadí solárními panely. Ty budou elektřinu podle potřeby dodávat jedna do druhé v rámci společné sítě. Podobný projekt by mohl dostat šanci i v Praze. Kolik by mohly dodat projekty solárních elektráren na rodinných a bytových domech v Praze, to prozradí čerstvá data, která spočítala poradenská společnost EkoWATT ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost.

Během webináře vystoupí:

Petr Hladík – 1. náměstek primátorky města Brna

Vít Šimral – radní hl. m. Prahy pro oblast školství

Martin Madej – analytik, Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák – programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Jiří Beranovský – ředitel, EkoWATT

Jaroslav Šuvarský – jednatel, S-Power

David Martínek – manažer pro vnější vztahy, ČEZ ESCO