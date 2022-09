Živě: Expertní snídaně ke stavebnímu řízení

Česko je na chvostu světového žebříčku v délce stavebního řízení. Proč u nás trvá schválení bytové výstavby deset let? Co by měla zlepšit samospráva, a jaký podíl na tomto děsivém stavu má státní správa? To jsou témata pro expertní debatu v rámci prvního setkání Realitního Clubu, které spolu s partnery ve středu 21. září 2022 pořádá server Newstream.

Diskusní snídaně se uskuteční od 09:00 do 12:00 v hotelu Courtyard by Marriot (u metra Flora). Mezi řečníky vystoupí radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová a ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč.

Generálním partnerem akce je developerská společnost UDI Group, za níž vystoupí její ředitelka strategie Marcela Fialková. Hlas Transparency International (TI) do debaty vnese právník a člen rady TI Peter Leyer. Právní pohled na problém pomalé výstavby v Česku nastíní také Milan Kučera, vedoucí advokát z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Diskusní panel bude moderovat ekonom Lukáš Kovanda.

Účast na akci je na pozvání.