Živě: ESG a udržitelné financování v České republice

Kulatý stůl se zástupci banky HSBC, agentury Ipsos a společnosti ČEZ dnes představí závěry zprávy HSBC With an eye to the future: ESG and Sustainable Financing in the Czech Republic. Ta jako první přináší data o českých firmách napříč odvětvími a jejich vztahu k ESG a udržitelným financím, plánovaným investicím a rozvinutosti českého trhu. Seniorní manažerka společnosti ČEZ bude také sdílet reálné zkušenosti s implementací ESG.

Diskusi můžete sledovat 18. listopadu od 10:00.

Vystoupí:

Richard Keery, generální ředitel banky HSBC v České republice

Michal Kormaňák, Account Director, Ipsos

Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer, ČEZ