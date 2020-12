ŽIVĚ: Dostáváme se znovu do složité situace, řekl Blatný

Praha - Česko se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostává ve vývoji epidemie covidu-19 znovu do složité situace. Nových případů začalo znovu přibývat a roste reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření viru. Pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v systému PES pod 60 body ze sta, řekl na dnešní tiskové konferenci ministerstva ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Skóre protiepidemického systému je stabilní. Ale pakliže bychom započítali i všechny antigenní testy, skóre by i tak stouplo na 59 (z původních 57). Pořád jsme i tak na hranici mezi stupněm tři a čtyři," uvedl ministr Blatný. Podle Duška se epidemie v současné době rychleji šíří i jinde v Evropě. Průměrný počet nových případů za den od posledního týdne v ČR vzrostl o osm procent, v předchozích týdnech klesal či stagnoval.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Pokud by se dál nezvyšovalo, znamenalo by to podle prezentace Duška asi 114.000 nově nakažených za prosinec. "Pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, budeme nevyhnutelně sledovat eskalaci," řekl. V takovém případě by nově nakažených do konce prosince bylo asi 198.000. Za prvních deset dní testy odhalily 45.900 nových případů.

Do příchodu vakcíny je podle Duška možností, která může šíření viru bránit, snížení počtu rizikových kontaktů a velká účast na dobrovolném antigenním testování. Před dvěma týdny data mobility ukázala omezení asi o 50 až 60 procent, v posledním týdnu už je mobilita jenom asi o 30 procent nižší.

Data o hospitalizacích celorepublikově zatím neukazují nárůst. "Denně do nemocnic bude v následujících dnech nově směřovat 300 až 350 lidí," uvedl Dušek. V některých regionech už se nárůst projevuje. V nemocnicích je zhruba 4400 osob, ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče je jich asi 700.