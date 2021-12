ŽIVĚ: Do Lán za Zemanem dorazil kandidát na ministra práce Jurečka

Lány (Kladensko) - Na zámek do Lán za prezidentem Milošem Zemanem dnes dopoledne dorazil lidovecký kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Začali spolu debatovat o plánech v resortu. Budoucí vláda ve svém koaličním programu slibuje důchodovou reformu, pravidelnou valorizaci penzí i minimální mzdy či podporu částečných úvazků a dětských skupin. Jurečka, který byl v předminulém volebním období ministrem zemědělství v tehdejší Sobotkově vládě, přivezl hlavě státu jako dárek knihu o historii lidovců a křesťanských hodnotách.

Podle koaličního programu by penze měly mít tři části - základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořící. Kvůli odkládání peněz na staří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond. Budoucí Fialův kabinet chce i při úsporách v rozpočtu udržet dosavadní valorizační model důchodů. Pětikoalice plánuje umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích. Naopak práce v důchodovém věku by se měla víc projevit na výši penze. Zaměstnavatelům by měly klesnout sociální odvody o dva procentní body. Zkrátit se má povinná doba pojištění. Lidé by měli také získat možnost procento svých odvodů dát svým rodičům a prarodičům. Z čeho by se měly příjmy na nynější a budoucí důchody od státu zajistit, koaliční program nepřibližuje. Jurečka už několikrát zopakoval, že by se v penzi měla víc zohlednit péče o děti, ne jen odpracované roky a výše odvodů.

Koaliční program počítá také se zavedením víceletého financování sociálních služeb či s navyšováním příspěvku na péči. Pětikoalice chce zvážit valorizaci rodičovské a životního minima. Prosadit chce zákon o sociálním podnikání. Chce podporovat pěstouny. Zeman ze svého fondu podporuje klokánky pro děti v tísni. V minulosti se zajímal také o fungování hospiců.

Jurečka na twitteru uvedl, že Zemanovi přivezl dárek, a to knihu o historii lidovců s názvem Lidově, národně, křesťansky. "Myslím, že i její název jasně vyjadřuje to, s čím jako ministři za KDU-ČSL jdeme do budoucí vlády," napsal kandidát na ministra práce.

Dnešní schůzka uzavře první týden rozhovorů hlavy státu s kandidáty a kandidátkami do ministerských funkcí. Setkání mají skončit 10. prosince. Dosud prezidenta v Lánech navštívilo sedm navržených členů a členek budoucího kabinetu, Jurečka je osmý. Prezident kvůli svému nakažení covidem musí být v izolaci, při setkáních tak sedí na invalidním vozíku v prosklené buňce. Debata se vede přes mikrofony.

Někteří právníci a politologové poukazují na to, že pohovory prezidenta s kandidáty na ministerské funkce nemají oporu v Ústavě ČR. Kritici považují dvoutýdenní cyklus schůzek za průtahy při jmenování nové vlády v době, kdy se Česko potýká se silnou vlnou covidové epidemie a zdražováním. Pětice stran uzavřela koaliční dohodu 8. listopadu.