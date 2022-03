Živě diskuse: Vyvíjející se role NATO v globální stabilitě

On-line debatu nazvanou Vyvíjející se role NATO v globální stabilitě můžete v přímém přenosu sledovat na webu Českých novin 28. března od 16:00. Vystoupí v ní zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoană, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a další.

Akce, kterou bude moderovat Michael Rozsypal z DVTV, bude probíhat v angličtině se simultánním překladem do češtiny. Dotazy lze pokládat pomocí Sli.Do, kód: #WeAreNATO.

V češtině sledujte zde:

Questions can be asked using Sli.Do, code: #WeAreNATO.

Watch the debate in English here:

V debatě vystoupí:

zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoană

ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová

profesor strategických a bezpečnostních studií, University of Exeter, Jamie Shea