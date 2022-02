Živě: Diabetes a covid-19

Zhodnocení uplynulého období pandemie covid-19 a její vliv na pacienty s diabetem bude tématem čtvrtečního Kulatého stolu Zdravotnického deníku.

V roce 2020 zemřelo asi o 10.000 diabetiků víc než v předchozích letech. Odborníci to dávají do souvislosti s epidemií covidu-19. Pacienti s nedostatečně léčenou cukrovkou, obézní lidé či osoby s dalšími souvisejícími chorobami totiž mají vyšší riziko těžkého průběhu covidu-19 a úmrtí. Kulatý stůl můžete sledovat 17. února od 15:00 do 17:00. Moderovat ho bude šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Program:

Jan Škrha: Zhodnocení uplynulého období pandemie covid-19, vliv na pacienty s diabetem

Ladislav Dušek: Dostupná data ÚZIS k vlivu pandemie na pacienty s diabetem

Diskuse o okruzích:

- Dopady pandemie na diabetiky a jejich léčbu

- Vztah kontroly glykemie a rizika covid-19

- Přístup zdravotních pojišťoven k léčbě diabetu v kontextu pandemie covid-19

Pozvání přijali:

MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR

MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA, poslanec PS PČR

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

Prof. MUDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda Výboru České lékařské společnosti JEP

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda České diabetologické společnosti

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD., vědecký sekretář České diabetologické společnosti