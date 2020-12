ŽIVĚ: Delší nouzový stav nechtějí podle Hamáčka jen pokrytci či šílenci

Praha - Za pokrytce či nezodpovědné šílence považuje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) politiky, kteří ve Sněmovně odmítají prodloužit stav nouze, jak žádá vláda. Kabinetu nouzový stav poskytuje právní rámec, jak bojovat s epidemií covidu-19, bez něj bude bezmocná, řekl dnes Hamáček novinářům ve Sněmovně. Opozice má podle něj právo kritizovat konkrétní opatření, ale neměla by zpochybňovat právní rámec, díky kterému fungují. Bez stavu nouze by hrozil kolaps zdravotnictví, zní z KSČM.

Hamáček řekl, že od minulého hlasování Sněmovny z 19. listopadu se z epidemického hlediska prakticky nic nezměnilo. Odmítl, že konec nouzového stavu uzavře i epidemii. "Nouzový stav je pouze právní rámec, který umožňuje vládě s epidemií účinně bojovat," uvedl. Opozice podle něj nedokáže vysvětlit, jak by vyhlašovala opatření proti šíření viru, když by se měla obejít bez nouzového stavu.

Pravice by tak měla kritizovat konkrétní opatření, ale nebourat právní rámec, který je umožňuje, dodal Hamáček. Zástupce stran, které prodloužení odmítají, tak označil za pokrytce nebo nezodpovědné šílence. "Za pokrytce, pokud doufají, že to za ně odhlasuje někdo jiný, že vládě zase pomůže KSČM. Za nezodpovědné šílence v případě, že to opravdu myslí vážně a myslí si, že nouzový stav nepotřebujeme," řekl.

Poslanci TOP 09 už ohlásili, že dnes nepodpoří prodloužení nouzového stavu. ODS pravděpodobně také ne, ale ještě bude jednat její poslanecký klub. KDU-ČSL případné částečné prodloužení podmiňuje navýšením kompenzačního bonusu pro živnostníky na 20.000 korun měsíčně. Požadavky si kladou i Piráti, SPD další prodloužení nouzového stavu také odmítá.

Pokud žádost o další trvání nouzového stavu ve Sněmovně neuspěje, za další stav ponesou podle Hamáčka plnou odpovědnost ti, kdo ji odmítnou. "Abychom to zvládli, potřebujeme k tomu adekvátní nástroje," řekl. Apeloval na to, aby se politici u tohoto tématu nevěnovali politikaření a shánění laciných bodů.

Babiš: Prodloužení nouzového stavu je nutné, nákaza neopadá

Prodloužení nouzového stavu do 11. ledna, o které vláda požádala Sněmovnu, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné kvůli celoplošným opatřením proti epidemii koronaviru. Cílem nejsou represe obyvatelstva, ale jeho ochrana, řekl dnes ministerský předseda poslancům. Podle něj se současný stav, kdy mírně roste počet pacientů s nemocí covid-19 i počet zemřelých s koronavirem, se asi do Vánoc nezmění.

"Čísla budou pravděpodobně stoupat. Je předpoklad, že se to do Vánoc nezmění, a uvidíme, zda se to promítne do obsazenosti kapacit zdravotnictví," uvedl předseda vlády.

"Nikdo z občanů ani nikdo z nás po nouzovém stavu netoužíme," řekl Babiš. Podle něj je třeba zabránit tomu, aby se počet nakažených nezřízeně zvyšoval. Zamezit tomu mohou pouze celoplošná opatření včetně omezování shromažďování, než bude k dispozici vakcína proti koronaviru.

Premiér v této souvislosti varoval před dezinformacemi a odmítáním očkování proti koronaviru. Vakcína je podle Babiše jediným řešením, jak epidemii zvládnout. "Vakcinace je lepší než sedět měsíce doma," dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že nouzový stav a plošná opatření nebudou nutná, až bude přibývat nejvýše 3500 nakažených covidem-19 týdně. "Tehdy se nejedná o komunitní šíření, tehdy nehrozí závažné riziko, tehdy není potřeba plošných opatření," řekl poslancům. Česko je podle Blatného od takové situace zatím poměrně daleko.

Nouzový stav podle ministra nemusí znamenat uzavřené obchody, zákazy vycházení a podobné restrikce. Lze nasadit vojáky nebo hasiče, kteří pomáhají s vyhledáváním lidí, kteří se setkali s nakaženými, na odběrových místech, v zařízeních sociálních služeb nebo domovech pro seniory, podotkl. Epidemii se nepodaří zcela zastavit, dokud nebude vakcína, dodal.

Komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu do 23. prosince

Komunisté podpoří ve Sněmovně žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu, ale pouze do vánočních svátků. Kabinet žádá kvůli opatřením proti šíření koronaviru o dalších 30 dnů nouzového stavu, opozice s tím nesouhlasí. Komunisté budou souhlasit s prodloužením do 23. prosince. Uvedli to na tiskové konferenci před jednáním pléna Sněmovny.

Poslanci KSČM dnes v klubu před hlasováním dolní komory jednali o opatřeních s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Jedenáctidenní prodloužení vysvětlují tím, že chtějí počkat na to, jak ovlivní šíření epidemie poslední rozvolnění. "Chceme znát vývoj a z porovnání udělat nový závěr," uvedl k termínu 23. prosince předseda KSČM Vojtěch Filip.

Poslanec Jiří Dolejš ČTK řekl, že postoj komunistů vnímá jako udělení poslední příležitosti, aby vláda změnila postup v přijímání opatření. V případě, že bude třeba znovu termín ukončení nouzového stavu prodloužit, může o tom podle komunistů Sněmovna rozhodnout na žádost vlády na zasedání 22. prosince.

"Kdybychom neprodloužili nouzový stav, tak by vládě zbývalo aplikovat zákon o zdraví, nebo by vláda sama musela na své triko nouzový stav po 12.(prosinci) vyhlásit," uvedl. Dodal, že případné problémy by vláda mohla svést na opozici a KSČM. "Je to něco jako last time (poslední příležitost) pro vládu, aby ukázala, že umí opatření řídit," uvedl. Zopakoval, že je podle něj také třeba počkat na vyhodnocení posledního rozvolnění.

Bez stavu nouze by hrozil kolaps zdravotnictví, zní z KSČM

Bez prodloužení nouzového stavu by hrozil kolaps zdravotnictví, pomoc vojáků a hasičů je kvůli epidemii covidu-19 nutná, řekl dnes ve Sněmovně při projednávání žádosti vlády poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). Komunisté, kteří menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují, navrhují nouzový stav do 23. prosince. Nyní platí do soboty.

Další opoziční strany s prodloužením stavu nouze nesouhlasí. Ondráček uvedl, že od nich neslyšel, jak konkrétně by proti šíření nákazy postupovaly, zaznívaly podle něho jen obecné nástiny. "Životy a zdraví lidí jsou pro nás důležitější než politikaření," řekl.

Lidovci by podle poslance Jiřího Miholy podpořili prodloužení o šest dnů do 18. prosince. Podmínkou je, že se zvýší vládní podpora drobných podnikatelů z nynějších 15.000 korun na 20.000 korun měsíčně. Lidé si spojují nouzový stav spíš s omezeními než s ochranou, uvedl Mihola.

Vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 11. ledna. Dolní komora ale s největší pravděpodobností kývne na návrh KSČM. Vláda by podle Ondráčka díky tomu také dostala prostor zjistit, co je příčinou nynějšího nárůstu počtu nakažených, a mohla by reagovat.

"Nejsme jedinou zemí, která je v Evropě v nějakém nouzovém stavu," podotkl Ondráček. Komunisté jsou podle něho připraveni projednat případnou další žádost kabinetu o prodloužení stavu nouze 22. prosince.

Většina opozice nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Piráti podle svého předsedy Ivana Bartoše nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Bartoš to dnes ve Sněmovně vysvětlil mimo jiné tím, že nouzový stav umožňuje současné vládě svévolně měnit opatření bez řádného zdůvodnění a vyhodnocování. Z podobných důvodů vládě nevyhoví ani Starostové a TOP 09. Podle předsedy SPD Tomia Okamury chce vláda nouzový stav hlavně kvůli tomu, že může zadávat zakázky bez výběrového řízení.

Vláda podle Bartoše za nouzového stavu "v pondělí může říct A a následně říci B". Jako příklad uvedl předseda Pirátů otevření restaurací a hospod a následné omezení jejich otevírací doby. Aktuální nárůst počtu případů koronovairu vláda podle Bartoše "hází na hlavu lidem, kteří se šli o adventu podívat na stromeček". "Mně to přijde zásadně unfair a politicky nekorektní," prohlásil Bartoš. Podle něho by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sdělit skutečné příčiny opětovného nárůstu nákazy.

Okamura uvedl, že je nutné ochránit ohrožené skupiny lidí a ostatní nechat žít a pracovat. "Pro hnutí SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné," zdůraznil.

Opoziční ODS nepodpoří prodloužení nouzového stavu, a to vůbec poprvé, uvedl její předseda Petr Fiala. Poznamenal, že v minulosti vždy jeho strana debatovala o délce prodloužení, ale nakonec ho v nějaké formě podpořila. "Ale tentokrát máme pocit, že už to dál nejde," prohlásil. Vláda podle něj návrhy opozice vetuje a s nějakým rozumným řešením nepřišla. Občanští demokraté si nechali zpracovat analýzu, z níž vyplývá, že řadu opatření může vláda nařídit i bez vyhlášení nouzového stavu. Podle Fialy jde například o povinnost nosit roušky, zakázat nebo omezit hromadné akce, shromáždění nebo omezit provoz zdravotnických zařízení. Z analýzy podle něj vyplývá, že i bez nouzového stavu není vláda bezmocná.

Šéfové Pirátů, Starostů i TOP 09 kritizovali vládu také za to, že svá opatření, která omezila život živnostníků, dostatečně nekompenzovala. Kabinet podle nich rovněž zaostává s přípravou na očkování proti koronaviru, která podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na rozdíl od některých dalších evropských zemí začne asi nejdříve v únoru příštího roku.

Pekarová Adamová také uvedla, že ve vládní žádosti postrádá nástin budoucího vývoje. Podle ní materiál odpovídá kvalitě seminární práce na střední škole. Vládou poskytnuté podklady považuje za nedostatečné a její strana pro prodloužení nouzového stavu ruku nezvedne, uvedla. Vládní pomoc "je ve stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá", zoufalost lidí se stupňuje den za dnem a "PES (Protiepidemický systém ČR) má mnoho štěňat a on sám pravděpodobně pošel, nebo skomírá".

Předseda Starostů Vít Rakušan odmítl slova premiéra Andreje Babiše (ANO), podle nichž by se nouzový stav měl nazývat spíše stavem pomoci. Podle něj měla vláda čas naplnit účinnou strategií v boji s pandemií, ale neodpustitelně selhala. Vláda podle Rakušana selhává i ve vysvětlování toho, že očkování je cestou, která může společnosti pomoc, a neuvedla v život očkovací strategii, jak slibovala.

SPD prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří ve Sněmovně žádost vlády o prodloužení nouzového stavu z 12. prosince do 11. ledna. Novinářům to dnes řekl předseda SPD Tomio Okamura. Kabinet měl podle názoru hnutí SPD již dost času připravit novelu, aby k vyhlašování opatření proti epidemii covidu-19 stav nouze nutný nebyl.

Kabinet by se měl podle Okamury zaměřit na opatření v ohniscích nákazy a na ochranu zranitelných skupin obyvatel. Citoval analýzu, podle které mezi tyto skupiny patří asi 17 procent obyvatel České republiky. "Zbývajících 83 procent ohroženo není, ostatní nechme žít a pracovat," uvedl Okamura.

SPD proto nepodpoří další trvání nouzového stavu, dodal Okamura. "Vláda měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla vyhlašovat protiepidemická opatření podle potřeby a bez vyhlášení nouzového stavu," řekl.