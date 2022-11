Živě: Debata kandidátů na prezidenta republiky na VŠE

Vysoká škola Ekonomická a Klub mladých politologů pořádají ve středu 9. listopadu 2022 debatu kandidátů na prezidenta republiky na ekonomická témata. Volba prezidenta je závěrem třech po sobě jdoucích volebních let. Ve druhé polovině roku 2021 jsme začali volbami parlamentními, letos máme za sebou volby do místních zastupitelstev a třetiny horní komory Parlamentu ČR a v příštím roce nás čekají zmiňované volby prezidentské. Diskuse prezidentských kandidátek a kandidátů je v demokratickém veřejném prostoru důležitá a patří právem také do debat v akademickém prostoru.

Pozvání k debatě přijali Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Karel Janeček a Josef Středula. Sledovat ji můžete od 18:00.

Role moderátorů se ujali Emma Smetana společně s rektorem VŠE Petrem Dvořákem.

Více informací najdete na https://prezident2023.vse.cz/.