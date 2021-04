Živě: Czech That Film ON LINE a „v novém“

Další ročník filmové přehlídky Czech That Film, kterou organizují Česká centra letos již podesáté, se opět dostává daleko za hranice internetového prostředí. 16 vybraných českých filmů z domácích produkcí spatří diváci Severní Ameriky. Desátý ročník proběhne ve spolupráci s českou společností Artinii a festivalem Finále Plzeň. Celou přehlídku organizují Česká centra a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky prostřednictvím svých zahraničních zastoupení. Přímý přenos ze setkání můžete sledovat 20. dubna od 13:00.

Hosté setkání:

Ondřej Černý, generální ředitel Českých center

Anna Puklová, koordinátorka projektu

Radovan Čech, Ctirad Hemelík a Vít Krajíček, vedení Artinii

Eva Veruňková – Košařová, ředitelka festivalu Finále Plzeň

Partnerství a spolupráce získala v posledním roce na síle. Své o tom vědí organizátoři filmové přehlídky Czech That Film, kteří se kvůli covidu ocitli již v loňském roce jako řada dalších kulturních manažerů v situaci založené na potřebě rychle a flexibilně reagovat na nové prostředí tak, aby mohli zajistit pokračování úspěšné filmové přehlídky.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „Festival Czech That Film představuje jakousi ‚vlajkovou loď‘ prezentačních aktivit Českých center ve filmové oblasti pro severoamerické publikum. Každoročně probíhal ve více než dvaceti městech USA a Kanady, letos se však organizátoři museli přizpůsobit stávající situaci a doslova dodat český snímek přímo divákovi domů.“

Jednoho z významných partnerů představuje pro Česká centra česká start-up společnost Artinii, která nabídla k využití svou platformu s názvem Artinii Film Festival Platform. Jedná se o cloudovou technologii, která přináší moderní řešení určené pro organizátory hybridních filmových festivalů. Při vysoké úrovni zabezpečení jim umožní festival jednoduše a flexibilně odbavit jak pro diváky, kteří budou tituly sledovat v domácím prostředí, tak pro návštěvníky klasických filmových projekcí v těch festivalových lokacích, kde to aktuální proti-epidemická nařízení dovolí.

RADOVAN ČECH, VÝKONNÝ ŘEDITEL ARTINII: „Česká centra jsou pro nás dlouhodobě partnery, kterých si nesmírně vážíme z mnoha důvodů. Především je to ale pro jejich lví podíl na propagaci České republiky v zahraničí, tedy misi, která je klíčová nejen pro zviditelnění českého kulturního odkazu, ale významně pomáhá i komerčním aktivitám lokálních firem, jejichž aktivity přesahují hranice naší republiky. Proto jsme velice rádi, že jsme nalezli další bod spolupráce, který nám všem dává obrovský smysl rozvíjet do budoucna.“

Odrazovým můstkem je v tomto případě podle Radovana Čecha nové řešení vyvinuté pro filmové festivaly s cílem umožnit jim rychle, bezpečně a jednoduše doručit filmy pro klasické festivalové projekce a zároveň je nabídnout online i divákům v domácím prostředí. Technologie Artinii přináší jednak ryze praktickou možnost filmy přehrát v plné kvalitě i bez připojení k internetu, zároveň, ale festivalu Czech That Film umožní získat množství dat o socio-demografickém rozložení diváků, míře sledovanosti zakoupených titulů, atraktivitě festivalu pro různé cílové skupiny a dalších ukazatelích.

V programové nabídce je letos celkem 16 českých filmů, pro americké a kanadské diváky jsou připraveny např. snímky Havel (r. Slávek Horák) s Viktorem Dvořákem v hlavní roli, Šarlatán (r. Agnieszka Holland), oceněný Českým lvem v kategorii Nejlepší film, či TV minisérie Herec (r. Peter Bebjak) s excelentními výkony Jana Ciny či Martina Fingera.

Online prostředí otevřelo možnost uvedení i dalších filmových formátů. V rámci 10. ročníku budou mít diváci možnost zhlédnout i dokumenty, filmové série či krátké animované filmy. Kurátorský výběr filmů pro ročník 2021 proběhl - letos poprvé - ve spolupráci s filmovým festivalem Finále Plzeň. On-line svět sice jen stěží nahradí diváckou zkušenost z reálného kina, přesto však i tak lze zůstat v kontaktu s kulturou a oslovit diváky, kteří by možná klasickou produkci nenavštívili.

EVA VERUŇKOVÁ KOŠAŘOVÁ, ŘEDITELKA FESTIVALU FINÁLE PLZEŇ: „Jsme velmi rádi, že se nám v tomto roce podařilo odstartovat spolupráci s festivalem Czech That Film. Finále Plzeň prezentuje to nejlepší, co se v české kinematografii odehrálo za poslední rok a zasazuje tyto filmy do určitého kontextu. Stejně tak se snažíme prezentovat českou kinematografii mimo ČR, například prostřednictvím zahraničních filmových profesionálů, kteří každým rokem přijíždějí do Plzně vybírat filmy. Spolupráce s Czech That Film je pro nás skvělou příležitostí, jak dále v našich aktivitách pokračovat a jak poskytnout kurátorský výběr toho, co by z aktuální české tvorby opravdu nemělo uniknout i divákům v Severní Americe.“

Newyorské publikum ocení zapojení Českého centra NY, které se ve spolupráci s tamním generálním konzulátem, v květnu ohlédne za letošní filmovou přehlídkou formou malého happeningu na střeše historické Bohemian National Hall na Manhattanu (!) Program nazvaný podle jednoho z promítaných filmů - Pouštět draka - bude jednou z prvních živých akcí, které se, po více než roce pandemie v New Yorku, budou konat.

ANNA PUKLOVÁ, KOORDINÁTORKA PROJEKTU, ČESKÁ CENTRA: „Cílem festivalu Czech That Film je každoroční souhrnná prezentace vybraných děl současné české kinematografie a její přiblížení místní veřejnosti. Uvedení filmů v online prostředí umožňuje nabídnout filmy ještě širšímu publiku než v případě živé akce, přestože Czech That Film probíhal do 8. ročníku ve více než 20 amerických a kanadských městech. Vedle on-line varianty proběhnou v Los Angeles a texaském Dallasu a Austinu výjimečná promítání v běžném nebo drive-in kině, samozřejmě při dodržení přísných bezpečnostních opatření.“

Český film dnes vedle krajanů láká stovky mladých Američanů a dalších fanoušků evropského filmu, kteří jinak nemají šanci v Severní Americe vidět zahraniční tvorbu v běžné distribuci. Filmový festival „Czech That Film" startuje v pátek 23. 4. 2021. České filmy budou americkému publikum představeny v rámci deseti jarních dnů.

ZAŘAZENÉ FILMY:

Modelář (rež. Petr Zelenka)

Havel (rež. Slávek Horák)

Šarlatán (rež. Agnieszka Holland)

3Bobule (rež. Martin Kopp)

Smečka (rež. Tomáš Polenský)

Herec (rež. Peter Bebjak)

#martyisdead (rež. Pavel Soukup)

Na krev (rež. Erik Knopp)

Postiženi muzikou (rež. Radovan Síbrt)

K2 vlastní cestou (rež. Jana Počtová)

Athanor – Alchymická pec (rež. Adam Oľha a Jan Daňhel)

Dcera (rež. Daria Kashcheeva)

Pouštět draka (rež. Martin Smatana)

SH_T HAPPENS (rež. Michaela Mihalyiová, David Štumpf)

Schovka (rež. Barbora Halířová)

ZOO (rež. Marie Nováčková)

ČESKÁ CENTRA Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují ČR v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě. ARTINII Artinii je technologická společnost se sídlem v Praze, která poskytuje revoluční řešení pro bezpečnou digitální distribuci audiovizuálního obsahu. DaaS (Distribuce jako služba) splňuje cíle společnosti Artinii a to - zjednodušit distribuční proces, rozšířit cílové publikum a usnadnit filmovým tvůrcům, producentům, distributorům a vlastníkům IP oslovení diváků po celém světě. Artinii využívá pokročilou technologii distribuce digitálního filmu, a vytváří tak nové online tržní prostředí pro veřejné promítání, vylepšené o špičkové funkce ochrany obsahu. Další informace na www.artinii.com a www.artinii.pro. FESTIVAL FINÁLE PLZEŇ Finále Plzeň je týdenní filmový festival zaměřený ryze na české snímky, sedmidenní národní přehlídka filmové, dokumentární, televizní a studentské tvorby, 168 hodinová událost hostící stovky českých a zahraničních filmových herců a profesionálů, 10.080 minutová akce plná doprovodných aktivit - koncertů, autorských čtení, výstav a dětských programů a největší česká filmová platforma svého druhu. Festival přináší kurátorský výběr toho, co by divákům nemělo z aktuální české kinematografie uniknout. Vítězné snímky vybírá zahraniční odborná porota, která tak poskytuje i jiný pohled v ryze českém prostředí na českou kinematografii.