Živě: Creative Business Cup představí 10 nejkreativnějších startupů Česka

Deset nejkreativnějších startupů Česka se utká o prvenství na Creative Business Cup 2022 v Ostravě. Akce, kterou pátým rokem pořádá agentura CzechInvest, se uskuteční off-line i on-line dnes od 16:00 v ostravském Brick House. Vítěz bude reprezentovat Českou republiku na globálním finále soutěže v Kodani.

Finále národního kola se zúčastní deset českých startupů z vybraných oblastí kulturních a kreativních průmyslů. Mezi ně patří kupříkladu software, design, móda, architektura, reklama, film, fotografie, gastronomie, volnočasové aktivity, hračky, hudba, rozhlas, televize, ale i počítačové hry či 3D tiskárny.

Výkony českých startupů posoudí odborná porota, ve které usedne ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků CzechInvestu Jakub Hájek, zakládající partner advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI Martin Hykel, ředitel evropského SWCSummitu Tomáš Cironis, koordinátorka implementace aktivit na podporu malých a středních firem/start-upů v rámci Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje MSIC Adéla Hradilová a leader programu Start It ČSOB Zuzana Paulovics.

Kromě zajištění reprezentace na mezinárodním finále v Kodani získá vítěz divokou kartu a s ní automatický postup do regionálního finále zemí Visegrádské čtyřky SWCSummitu, šest hodin konzultací a vstupenky na konferenci Beyond Finance od MSIC, právnické služby v rozsahu 15 hodin od společnosti 3ADVOKÁTI, individuální marketinkový mentoring v rozsahu 8 hodin od We Are Signature a další ceny od partnerů Czechstartups.org, Statutárního města Ostrava, Nafirmy.cz a mnoha dalších. Hodnotné ceny od partnerů jsou připraveny také pro výherce 2. a 3. místa a pro speciální diváckou cenu Miláček publika.

Buďte součástí kreativního startupového večera, kterým provede Albert Čuba z Divadla Mír. Registrujte se do 8. března 2022 zde.